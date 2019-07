FACh acusó al Ministerio de Salud de cancelar el traslado de órganos desde Temuco

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) aclaró que el Ministerio de Salud fue el que canceló la solicitud de trasladar los órganos de Joaquín Bustos, joven donante de 27 años que falleció el sábado, desde Temuco a Santiago.

A través de un comunicado, la FACh desmintió que no contaran con una aeronave y pilotos para trasladar los órganos, ya que a las 22:41 horas del sábado se recibió el requerimiento desde el Ministerio de Salud y se dispuso de un avión y tripulación.

"Siendo las 23:21 horas, aproximadamente, del mismo día sábado 20 de julio, se recibe un nuevo llamado del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Defensa Nacional, informando que se cancelaba la solicitud referida al traslado de órganos desde Temuco. En atención a lo anterior, la institución procedió a desactivar las tripulaciones que efectuarían el citado vuelo humanitario", indica el documento.

Además, destacaron que existe un convenio con el Ministerio de Salud que si no hay capacidad en las empresas aéreas privadas para el transporte de órganos, la institución es requerida para esta labor.

"En este caso, la FACh apenas fue notificada, estuvo disponible para realizar el vuelo", sentencia.

El joven temuquense sufrió un aneurisma el viernes y falleció en la Clínica Alemana de Temuco el sábado, generándose de inmediato la intención de la familia para donar sus órganos y así cumplir con su deseo, pero luego acusaron que no habían recursos aéreos.

"A mí me parece que es inaceptable, estas son situaciones que no se pueden repetir en nuestro país. Uno dice hemos hecho un montón de leyes, estamos discutiendo algunas que amplían la cantidad de donantes, pero nada de eso sirve si no están los medios disponibles", criticó la senadora DC Carolina Goic, al ser consultada por esta noticia.