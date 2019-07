Parlamentarios de Chile Vamos piden explicaciones a Mañalich por fallida donación de órganos

Parlamentarios de Chile Vamos salieron a pedirle explicaciones al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por el fallido procuramiento de órganos de un joven fallecido en Temuco.

Los diputados RN Jorge Rathberg, René Manuel García, Diego Paulsen y Miguel Mellado oficiaron al titular de Salud para conocer por qué no se contó con el transporte para los órganos donados por Joaquín Bustos, como denunció su familia.

Mellado detalló que buscan explicaciones respecto del protocolo para la donación de órganos, que se informe quién estaba a cargo del proceso y cuál era su rango, además de infomar por qué no se solicitó a los dueños de aviones el disponer de sus aeronaves, entre otros puntos.

Por su parte, el diputado UDI Jorge Alessandri reprochó las declaraciones del ministro Mañalich respecto de que este caso está dentro del 7 por ciento de órganos que se pierden.

"Para mí una vida que se pierde es suficiente para tomar cartas en el asunto. Cuando se trata de vidas humanas usted no puede hablar de porcentajes con tanta frialdad. Está hablando de niños que no recibieron un pulmón, de mujeres que no recibieron un corazón, muchas veces de adultos mayores que quieren seguir viviendo. Los porcentajes y las cifras en este caso no son adecuadas", sostuvo el diputado.

Alessandri y otros pares gremialistas presentaron este martes un proyecto para actualizar la legislación en materia de traslado de órganos.

Colegio Médico: Perder el 7 por ciento es una tremenda desgracia

Para la presidenta de la Comisión de Trasplante del Colegio Médico, Ana María Arriagada, la pérdida del "7 por ciento en un país como Chile es una tremenda desgracia porque tenemos pocos donantes".

En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, Arriagada criticó la poca transparencia del Ministerio de Salud con los datos de las donaciones fallidas, como aquellos órganos ya donados que no llegan a ser trasplantados.

La profesional destacó que esta información es relevante pues permite identificar las falencias que existen en el proceso y ver cuáles pueden ser subsanadas.