Piñera sugirió que Daza se reintegre al Minsal, pero ella reaccionó con gesto de desacuerdo

En el marco de un acto de conmemoración del primer aniversario del inicio oficial de la vacunación anti-Covid en Chile, el Presidente Sebastián Piñera sugirió este jueves que la ex subsecretaria Paula Daza se reintegre al Ministerio de Salud, ante lo cual ella, aunque no dio una respuesta verbal, reaccionó con gesto de desacuerdo.

El Mandatario aprovechó la oportunidad "reconocer y agradecer" el trabajo de todos quienes han aportado en el exitoso proceso de inmunización, "pero también y en forma muy especial el comprometido y permanente aporte del ministro de Salud, doctor (Enrique) Paris, de los subsecretarios (Alberto) Dougnac y (María Teresa) Valenzuela".

"También del ex ministro (Jaime) Mañalich, el ex subsecretario (Arturo) Zúñiga y, en forma muy especial la ex subsecretaria la doctora Paula Daza, que esperamos se reintegre al equipo de combate contra esta pandemia", conminó.

La otrora autoridad sanitaria estaba escuchando atentamente el discurso de Piñera, no obstante, cuando escuchó la sugerencia de un eventual regreso al Minsal, levantó las cejas y volteó la mirada, reacción que alcanzó a ser captada por la transmisión oficial.

Daza dejó la Subsecretaría de Salud Pública el 28 de noviembre para incorporarse al equipo de campaña de José Antonio Kast, con miras a la segunda vuelta presidencial que tuvo lugar el último domingo. Tras su renuncia al cargo, fue sustituida por Valenzuela, quien estaba sentada a su lado en el acto de hoy.