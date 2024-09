Arrate: Contrario a lo que dice la derecha, Allende nos legó tareas muy importantes

El abogado Jorge Arrate, funcionario durante el Gobierno de la Unidad Popular y luego ministro en la Concertación, relevó en El Primer Café la figura de Salvador Allende y las políticas públicas que dejó legado al país, cuando se conmemoran los 51 años de su derrocamiento a manos de las Fuerzas Armadas, hito que dio inicio a la cruenta dictadura de Augusto Pinochet.

El exmilitante socialista y comunista planteó que septiembre es un mes de "dulce y agraz" para él, puesto que cada día 4 se celebra com "alegría" la victoria electoral que logró Allende en la presidencial de 1970, pero luego, cada 11 se recuerda con "pena y dolor" el golpe de Estado de 1973 y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que cometió durante 17 años el régimen cívico militar.

Entre ambas fechas, en aquella época, "pasaron tres años, pero el calendario ahora los pone juntos, y para mí septiembre es siempre un mes de recordar lo que fue el triunfo de Allende, que fue muy emocionante para sus partidarios y gente de mi generación".

En ese sentido, el hoy frenteamplista expuso que el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo, "contrariamente a lo que dice la derecha, legó al país tareas tan importantes como la nacionalización del cobre, el término del latifundio y el inicio del programa de alimentación escolar, etcétera".

Asimismo, manifestó su preocupación por el negacionismo, que "no es un tema que sólo se debate en Chile, sino que en muchos otros países también se detecta una cierta de tendencia con la emergencia de grupos de derecha extrema a negar la realidad, la verdad, cuestiones que son absolutamente innegables, porque son objetivas".

De esa manera, Arrate se plegó al planteamiento de Alejandra Krauss (DC), también ministra en gobiernos de la Concertación.

El 11 de septiembre "es un día que nos remueve el alma", manifestó Krauss.

Junto a ello, reflexionó, "al tiempo de hoy, yo siento que habíamos ido caminando y transitando como sociedad hacia ciertos acuerdos de estándares mínimos democráticos, en que de una u otra manera la gran mayoría de los sectores íbamos concordando a ciertos acuerdos del 'nunca más', incluso el Presidente Piñera en su primer gobierno había sido clave en ese tránsito"; sin embargo, "algo nos ocurrió, hizo que nos volviéramos a distanciar, y que volvieran fuerzas a tratar de instalar el negacionismo, que hace muy mal (...) retrocedimos".

DERECHA NIEGA NEGACIONISMO: DEFIENDE SU REFLEXIÓN Y CUESTIONA "MEMORIA DESEQUILIBRADA"

"Ese negacionismo no es tal, todos los partidos de derecha han hecho un reconocimiento, un repudio y un rechazo de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, y creo que hay un consenso bastante extendido del respeto a los derechos humanos, independiente de quien los viole y quien sea la víctima", respondió en El Primer Café desde la denominada "derecha tradicional" el exdiputado Luis Pardo (RN).

"No se trata de negar las violaciones a los derechos humanos, que están más acreditadas y documentas; lo que yo creo es que la memoria está desequilibrada", opinó, planteando que "también es un día en que debiéramos sacar lecciones de lo que nos condujo al 11 de septiembre, que fue el quiebre de la democracia, de nuestras instituciones, la destrucción de nuestra economía por mucho que le echen la culpa a Estados Unidos".

"Pero fundamentalmente del quiebre de los valores democráticos, incluso los derechos humanos. Sin duda la violación a los DD.HH. durante el gobierno de la Unidad Popular a lo mejor no son comparables con las que posteriores, pero existieron y hubo muchas", acusó el también oficial en retiro del Ejército.

De inmediato, Arrate lo desmintió: "No hubo una sola denuncia de violaciones a los derechos humanos bajo el Gobierno de Salvador Allende, no se registra ninguna. La afirmación no tiene fundamento. Sin duda se cometieron errores, habrá habido malos tratos en determinados momentos, pero violaciones de derechos humanos jamás las hubo".

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) analizó que el golpe de 1973 "consolidó una fracturación en el núcleo de la sociedad que venía incluso desde el Gobierno de Jorge Alessandri con la primera reforma agraria, donde se empiezan a dividir las familias".

Pero "en Chile Vamos hemos hecho una reflexión, y lo importante es que no sólo quede en un paper, sino en una conducta, y esa conducta dice relación con defender la democracia y los derechos humanos a toda costa y en todo lugar", subrayó.

Agregando al debate el triunfo del Rechazo en el plebiscito del primer proceso constitucional, que ocurrió el 4 de septiembre del 2022 y que valoró como una señal de "despolarización", Undurraga invitó a "reflexionar sobre septiembre, que ha generado visión, pero también unidad, y desde ahí es como (debemos) construimos hacia adelante".