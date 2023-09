Boric y el estallido: No creo que alguien haya tratado de derrocar a Piñera

El Presidente Gabriel Boric descartó que los partidos políticos de la izquierda hayan intentado "derrocar" a Sebastián Piñera durante el estallido social; planteamiento que éste realizó dos veces durante la última semana.

"La izquierda en esa época -y no solamente la izquierda- no fueron leales con la democracia, porque, en el fondo, vieron la oportunidad, en el estallido social, de querer botar a un Presidente", dijo Piñera el domingo pasado en el programa "Mesa Central", de Canal 13.

"Yo creo que en octubre del 2019 y las semanas posteriores hubo un claro intento por destruir la democracia (por parte) de todos aquéllos que justificaron, ampararon, protegieron e impulsaron la violencia. El mismo 18 de octubre el Partido Comunista estaba pidiendo la renuncia de un Presidente que había sido elegido democráticamente", señaló a mediados de semana en otra entrevista, en Televisión Nacional.

"Siento que el 18 de octubre la izquierda no fue respetuosa con la democracia. Validó, justificó, impulsó, apoyó la violencia, y creo que muchos sectores de la izquierda querían derrocar al Presidente en ese instante, a mí", insistió en el canal estatal.

"El 18 de octubre la izquierda no fue respetuosa con la democracia, muchos sectores querían derrocar al Presidente"



Conversamos con el expresidente @sebastianpinera



— 24 Horas (@24HorasTVN) August 31, 2023

Consultado este domingo en "Mesa Central", Boric discrepó: "Yo no creo que nadie haya tratado de derrocar al... a un Gobierno".

"Que haya un grito en la calle y que alguien diga (eso) no significa que se está planeando un golpe de Estado. Yo creo que en esto tenemos que ser muy serios", agregó el Mandatario, que el viernes recibió a su antecesor en el Palacio de La Moneda para discutir la posibilidad de firmar un compromiso transversal por la democracia el próximo 11 de septiembre, cuando se cumplan 50 años del derribo de Salvador Allende.

"Fue una conversación muy valiosa; para él (Piñera) era muy importante la condena a la violencia", explicó Boric, que coincidió en que "la violencia tiene que quedar fuera de las herramientas democráticas".

Presidente Boric: "Yo no creo que nadie haya tratado de derrocar a un gobierno. Que haya un grito en la calle no significa que se está planeando un golpe de Estado"



— T13 (@T13) September 3, 2023

"La violencia tiene que estar fuera de la actividad política y debe ser condenable, desde mi punto de vista. A mí me tocó, también producto de las decisiones que tomé en el tiempo del estallido, ser agredido en múltiples ocasiones -una (de ellas) se viralizó- por quienes no estaban de acuerdo con lo que habíamos hecho; o recibir insultos, antes, por haber cruzado el puente, por haber participado en la Comisión Nacional de Infancia que convocó el Presidente Piñera en su primer año de Gobierno", recordó.

"Yo reivindico con mucha fuerza la necesidad de estar permanentemente haciendo esos cruces: no hay que dinamitar los puentes que uno ha de volver a cruzar. Y en ese sentido, con los sectores de derecha, más allá de todas las dificultades y diferencias que hemos tenido, yo, por lo menos, trato de mantener un diálogo permanente... Hay con quienes se puede (dialogar) con mayor facilidad que con otros", apuntó.

DOCUMENTO DEL 11 "SE ESTÁ TEJIENDO"

Boric añadió que, tras la cita del viernes, Piñera quedó de conversar con los líderes de Chile Vamos -al igual que lo ha hecho él mismo- en torno al mentado compromiso, "que se está tejiendo".

"Estoy esperando que me llame para ver cómo le fue", contó, aclarando a renglón seguido que no intentaba con estas palabras hacer un emplazamiento o presión pública el exjefe de Estado.

EVÓPOLI: "HAY UNA INTENCIÓN DE SACARNOS AL PIZARRÓN"

En los partidos opositores aún se mira con cierta distancia esta invitación del Ejecutivo: "Me parece a mí que el llamado del Presidente a firmar un acuerdo es todavía, más que un llamado, una intención de sacarnos al pizarrón", dijo el diputado de Evópoli Francisco Undurraga.

"A mí me encantaría primero, antes de discutir si lo vamos a firmar o no, saber qué es lo que propone el Presidente, porque a lo mejor el Presidente propone cosas que nos hacen unirnos, pero si no es así; bueno, yo creo que tenemos que trabajar más sobre el futuro que sobre el pasado", agregó el extimonel.

"NUNCA MÁS" CONJUNTO DE AMARILLOS Y DEMÓCRATAS

En tanto, en Demócratas y Amarillos por Chile prepararon por su cuenta una declaración conjunta, distinta a la que impulsa La Moneda.

"Como Demócratas trabajamos una declaración en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado. Lo hicimos en un trabajo colaborativo con Sergio Micco (expresidente de Amarillos) después de una conversación y reunión de nuestros secretarios generales y los presidentes", contó la senadora Ximena Rincón.

"Creíamos que era importante, en estos días, marcar un 'nunca más' que nos posibilite encontrarnos y abrazarnos, porque creemos que nunca más podemos quebrantar las instituciones, nunca más podemos quebrar el diálogo cívico", explicó la exmilitante DC.