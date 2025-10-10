Síguenos:
Tópicos: País | Sebastián Piñera

Familia Piñera e informe de la DGAC: Cierra un capítulo del doloroso duelo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito", agregaron sobre la investigación oficial del accidente.

Familia Piñera e informe de la DGAC: Cierra un capítulo del doloroso duelo
La familia del expresidente Sebastián Piñera Echenique reaccionó al informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el accidente aéreo que le costó la vida el 6 de febrero de 2024, en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

Segúna la indagación, una "rápida y completa opacidad" del parabrisas del helicóptero desorientó a Piñera, quien enfrentó una "desorientación espacial" como piloto de la aeronave, en que tenía experiencia de vuelo.

"Hemos conocido el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que establece las causas del accidente de nuestro esposo, padre y abuelo, Sebastián Piñera Echenique. Valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla", dijeron los deudos del otrora dos veces Primer Mandatario.

La familia Piñera Morel agregó: "Agradecemos profundamente las permanentes muestras de cariño y respeto que hemos recibido desde que ocurrió el accidente".

