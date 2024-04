Matthei y posible aventura presidencial: Piñera me hubiese dicho "póngale pasión"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), volvió a abordar la posibilidad de emprender una candidatura presidencial representando a Chile Vamos, ésta vez dando cuenta del eventual apoyo que le daría el fallecido exmandatario Sebastián Piñera.

Consultada por La Cuarta sobre quién es su carta a La Moneda, la jefa comunal mencionó a la exsubsecretaria de Salud Paula Daza, aunque aclaró que con ello "en el fondo estoy diciendo que me gustaría una persona amable, que ponga a Chile primero, que no tenga 'yayas', que sea honesta, que sea confiable, que sea dialogante; eso es lo que estamos buscando".

Aunque mantuvo el misterio respecto de su propia aspiración presidencial -"Dios sabe, nadie sabe"-, ante la pregunta de qué consejo le hubiese entregado Piñera respecto del desafío, afirmó que "estoy segura que él me hubiese dicho: 'póngale pasión'".

"'Busque gente buena, tenga templanza, porque las críticas son feroces; considere todas las opiniones antes de tomar una decisión y una vez que tome la decisión que no la muevan de ahí'. Estoy segura de que eso me hubiese dicho, porque lo conocí mucho, me tocó trabajar mucho y así era él", añadió la gremialista, quien fue ministra del Trabajo en el primer periodo del expresidente.

NI DESPLIEGUE MILITAR, NI MUNICIPALES EN DOS DÍAS

Matthei también se refirió a su rechazo a la idea de que militares refuercen las labores de seguridad, opción que el Gobierno dijo evaluar el mes pasado para liberar a las policías de funciones acotadas, al alero de la ley de infraestructura crítica.

"Primero los civiles hagamos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Cuando uno ve cómo estamos enfrentando el crimen organizado parecemos niño de pecho, ¿y entonces la solución es llamar a los militares? No pues, ¿para que ellos después pasen en la cárcel? ¿Quieren que disparen? ¿Esa es la solución, disparar siempre? No pues, uno tiene que usar primero la cabeza", insistió.

Más llamativo aún fue que alertara la posibilidad de un fraude electoral si las municipales de octubre se realizan en dos días, como solicitó el Servel. Al respecto, reconoció que la propuesta siempre le ha causado "desconfianza", incluso previo a los comicios de 2021, que culminaron sin dificultades.

Aunque volvió a recordar el robo en el Ministerio de Desarrollo Social como un motivo para sospechar de la seguridad del proceso, la alcaldesa matizó sus dichos anteriores, puesto que "esto no es una cuestión de vida o muerte. O sea, si el Congreso vota a favor de dos días, implementaremos los dos días de la mejor forma posible".