Ossandón por estatua de Piñera: Si Allende está en la Plaza de la Constitución, cualquiera puede estar

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional (RN), tachó de "locura" la idea de su sector de levantar "ahora" una estatua frente al palacio de La Moneda del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en un trágico accidente de helicóptero hace exactamente un año.

"Yo se lo dije a los senadores: encuentro que es una locura hacerlo (en este momento), es exponerlo. Él perfectamente se merece estar en la Plaza de la Constitución, pero hay que vivir el luto. Hay que dejar que pase un poquito el tiempo. Son un poquito arrebatados algunos. Lo que hacen es que al final le den duro (a Piñera)", dijo el parlamentario, uno de sus adversarios históricos dentro de la derecha.

"Si Salvador Allende está en la Plaza de la Constitución, cualquiera puede estar, y Piñera fue un Presidente, un buen Presidente. No es el que a mí más me gustaba, pero fue un buen Presidente, una persona que sí se dedicó en cuerpo y alma a Chile. El tema de los mineros fue una cosa extraordinaria, la pandemia también, por lo tanto, se merece, pero ¿para qué hacerlo ahora? Eso es lo que yo no entendía", agregó Ossandón.

El dos veces Mandatario (2010-2014 y 2018-2022) murió el 6 de febrero de 2024 a los 74 años mientras pilotaba un helicóptero que se precipitó sobre el Lago Ranco, un exclusivo balneario de la Región de Los Ríos donde pasaba los veranos con su familia y que hoy acogerá una ceremonia privada en su memoria.

Respecto a su alusión a la estatua erigida en la Plaza de la Constitución en honor a Salvador Allende (1970-1973), Ossandón señaló que el fallecido gobernante socialista, derrocado en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, "fue un Presidente nefasto" que "dejó la grande en este país".

"(Allende) terminó con una crisis tremenda, porque el término de la crisis fue un golpe militar y ahí partió otro tema, pero ¿por qué llegamos a un golpe militar? No es porque los militares hayan salido y se levantaron un día en la mañana con ganas de quedarse en el Gobierno. O sea, yo tenía 13 años para el golpe militar, yo me acuerdo, nosotros vivimos lo que era el tiempo de la UP (Unidad Popular) y era como vivir en un estallido social permanente", aseguró.

Consultado si habría que hacer, entonces, una evaluación de los gobiernos para erigir las estatuas, Ossandón matizó sus dichos: "Gracias a Dios, en Chile hemos tenido Presidentes, incluyendo a Salvador Allende, honrados, gente que creía en sus proyectos y se dedicaba a eso. Otra cosa es que lo hagan bien o lo hagan mal. O sea, nosotros no estamos en el caso del Perú ni de otros países. Cuando me dicen 'no, es que Ricardo Lagos, que Eduardo Frei, que (Michelle) Bachelet'... Mentira, (son) gente honrada, gente decente y todos se merecen una estatua en su minuto porque han sido Presidentes de Chile".

Piñera "no era rencoroso", pero hubo "persecución política" por parte de su equipo, dice Ossandón

En Cooperativa, Ossandón recordó la virulencia de la campaña de la primaria presidencial que lo enfrentó con Piñera en 2017, sugiriendo que la política implica choques duros que no cambian con la muerte de una persona.

"No porque una persona se haya muerto las cosas cambian. Esa campaña fue muy dura por los dos lados y fíjate que a mí, que tanto me dicen que yo le dije 'no te declararon reo con lindo', nadie dice que esa fue la respuesta a algo que el Presidente dijo: 'el senador Ossandón es un mentiroso profesional'", recordó el senador.

"Claro que me hubiese gustado que no hubiera sido de ese nivel de violencia —reconoció—, pero a mí me trataron de dejar fuera por secretaría, si esto fue clarísimo. O sea, en vez de existir una primaria legal como correspondía, yo tuve que renunciar a un partido y juntar en un mes y medio 35.000 firmas, que no fueron ni por Internet, sino en notario, para poder ser candidato, y eso era porque me querían bajar administrativamente".

Más allá de la recordada justa de 2017, Ossandón rememoró: "Mi relación con el Presidente era bien extraña, porque nos juntábamos de vez en cuando, él me llamaba a un café y conversábamos, y siempre yo le preguntaba antes de la reunión si era diplomática y él me decía 'no, la firme', y yo le decía todo lo que pensaba. Eso es política, pero él como persona ni un forro, nunca fue rencoroso", pero "el equipo (del exmandatario) sí".

En esa línea, el parlamentario afirmó que la filtración de chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra evidenciaron que hubo "persecución política" en su contra, en relación a la formalización por el delito de tráfico de influencias, de la cual fue sobreseído en 2022.

"El equipo (del fallecido expresidente) era complicado. Fíjense que en el caso mío hoy día se está investigando el caso Guerra. En el caso Guerra con Hermosilla estoy metido yo al medio, y claramente a mí me hicieron una persecución política y eso venía del Segundo Piso de él (Piñera), pero eso no quiere decir que él estuviera metido", indicó.