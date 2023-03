Piñera: "Pido que la oposición sea muy firme, porque el Gobierno va por camino equivocado"

El expresidente Sebastián Piñera lideró este viernes la presentación del grupo Libertad y Democracia, un nuevo foro de discusión de líderes conservadores de Latinoamérica y España, instancia en la que abordó la situación migratoria del país y la necesidad de una "oposición firme" frente al trabajo del actual Gobierno, dado que -aseguró- se está llevando al país "por un camino equivocado".

"Respecto de la migración, aquí hay una diferencia filosófica. La política en Chile -y la que nosotros defendimos- era bienvenidos los que vienen cumpliendo nuestras leyes, a trabajar en forma honesta, a contribuir al desarrollo del país. Esa fue nuestra posición siempre", afirmó la otrora máxima autoridad del país.

En esta línea, acusó que en contraparte "la posición que tiene gran parte del actual Gobierno era distinta: que vengan todos, legales o ilegales, lo dijo el propio Presidente (Gabriel Boric)".

"Nunca en Cúcuta invitamos a ningún venezolano a venir en forma ilegal a Chile, nunca", puntualizó también Piñera, quien de esta manera abordó su polémico viaje en febrero de 2019 a esa ciudad -en la frontera entre Colombia y Venezuela- del cual todavía hay repercusiones y críticas en su contra, ya que es considerado uno de los puntos que marcó la crisis de inmigración irregular que azota al país.

En tanto, en el marco de los emplazamientos que ha recibido por parte del Gobierno y el oficialismo, debido a una presunta injerencia en el rechazo a la reforma tributaria, Piñera llamó a tener una oposición firme para "rectificar" el camino del país.

"Para que al Gobierno le vaya bien tenemos que tener una posición fuerte y clara, firme en denunciar los errores y también firme en colaborar constructivamente con los aciertos", detalló el expresidente.

Finalmente, aseguró que "por eso le pido que la oposición sea muy firme, porque este gobierno está conduciendo al país por un camino equivocado y tenemos que rectificar ese camino".

SITUACIÓN MIGRATORIA CHILE-BOLIVIA

En este encuentro de líderes conservadores, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, analizó las declaraciones del Presidente Boric, que acusó al país altiplánico de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que llegan a Chile.

"El tema no es fácil, entre Bolivia y Chile no tenemos ningún instrumento sobre esa materia. Sé que es un tema de criminalidad complejo dentro de Chile, pero no creo que los que están en la Cordillera de los Andes estén robando, matando o asesinando", afirmó el exmandatario boliviano.

"Ya existe un problema de criminalidad aquí dentro y recomiendo que se lo vea de manera integral", profundizó Quiroga.

Además de Piñera y Quiroga, a la cita asistieron las autoridades mexicanas Felipe Calderón y Vicente Fox; los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana; el argentino Mauricio Macri; los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar; además del paraguayo Mario Abdo y el ecuatoriano Guillermo Lasso, los únicos integrantes en ejercicio del grupo.

Sus miembros suscribieron la declaración fundacional del grupo este viernes, durante una actividad en la Universidad Andrés Bello.