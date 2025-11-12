Alcalde de San Bernardo tras brutal ataque a Cristal: "Estamos a esto de ser Ciudad de Juárez"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, calificó de "grávísimo" el ataque que sufrió Cristal Aguilera, quien denunció a una red de tráfico de drogas por la desaparición y muerte de su hermana Krishna.

Durante un despacho en vivo con Mega, el propio alcalde y el equipo de televisión fueron testigos de un acto de intimidación. Un vehículo gris con vidrios polarizados y música a alto volumen pasó lentamente por el lugar, con sus ocupantes mirando de forma desafiante.

Al respecto, el alcalde enfatizó que "esto también es un gallito, que la Cristal termine en una situación peor y que nosotros nos tengamos que ir de acá por esto, es una señal de que aquí los que mandan son los narcos. No es el Estado, no es la República, no es el gobierno, sino que son un grupo de delincuentes".

"Estos tipos son mafia, están organizados, tienen gente que hace tareas de vigilancia (...), o sea a Cristal la deben haber seguido y esperaron el momento para actuar", añadió.

Frente a este escenario, el alcalde lanzó una dura advertencia sobre la inacción de las autoridades para enfrentar el crimen organizado, comparando la situación con peligrosas ciudades de México y asegurando que la violencia pronto escalará a otros sectores del país.

"Yo creo que en algunos lugares de la Región Metropolitana estamos así de ser Ciudad de Juárez, de México. Y es cosa de venir a los territorios donde estas cosas están pasando", sentenció.

A su juicio, las autoridades "no saben cómo enfrentarlo" ni tiene la capacidad. Además, añadió que "no existe una decisión de enfrentar esto como hay que enfrentarlo".

El alcalde proyectó un sombrío futuro si no se toman medidas urgentes: "El Chile B empieza a llegar al Chile A. Y en el Chile A, ¿qué va a pasar? El día de mañana van a secuestrar a la hija de un empresario, van a secuestrar a la hija de una persona que tenga recursos y la van a extorsionar. Entonces, después no nos asombremos cuando la hija de un famoso desaparezca, porque estos tipos lo hacen todos los días en el Chile B, saben cómo hacerlo y lo van a empezar a hacer en el Chile A. Y ahí todos se van a sorprender y decir 'nadie lo vio venir'. Eso va a pasar".