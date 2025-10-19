Alcaldes del sur valoran nuevas facultades contra comercio ambulante, pero urgen por recursos

En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca entregar mayores facultades a las municipalidades para fiscalizar y controlar el creciente comercio ambulante en diversas comunas del país. Esta iniciativa fue valorada por los alcaldes Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt) y José Miguel Muñoz (Mulchén), quienes reconocen la necesidad de nuevas herramientas para abordar esta problemática que afecta la seguridad, el tránsito y el orden urbano.

A pesar de respaldar la intención de la ley, ambos jefes comunales coinciden en una advertencia: la propuesta carece de un respaldo presupuestario suficiente para su aplicación efectiva. Wainraihgt enfatizó que "es importante tener más facultades y atribuciones, pero más recursos también", mientras que su par Muñoz calificó la medida como "poco más que una declaración de buenas intenciones" si no se acompaña de una inversión financiera sustancial.

La discusión sobre el comercio informal ha escalado en relevancia debido al aumento de la ocupación irregular de espacios públicos en centros urbanos.