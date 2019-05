Alcaldesa: La Pintana ha sufrido una violencia extrema del Estado desde que nació

A raíz del doble homicidio ocurrido el sábado en la población El Castillo, el foco del debate por la seguridad pública volvió a posarse sobre La Pintana. No obstante, la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) cuestionó el apoyo de las autoridades y acusó que han sufrido una "extrema" violencia social por parte del Estado desde la fundación de la comuna, en 1984.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pizarro hizo una radiografía de la realidad de La Pintana y aseguró que "desde que nació la comuna ha venido la violencia por parte del Estado, y nosotros necesitamos que nos miren con otros ojos".

La comuna "se construyó con mala calidad de vivienda, barrios donde no hay espacios públicos y faltan servicios. En general, un abandono que persiste en el tiempo (...) Las inequidades y desigualdades también apuntan a una violencia extrema", dijo.

Respecto a la violencia, detalló que "a mayo de 2019 tenemos ocho homicidios en La Pintana, y seis corresponden a cuatro cuadras a la redonda, donde mismo fueron los homicidios antes de ayer", por lo que "el problema está súper focalizado, por lo tanto, queremos presencia de Carabineros en ese territorio, así como lo han hecho en otras comunas, en La Araucanía".

"Lo que hay que hacer es reconstruir de una forma y pensar que hay vecinos que son habitantes de Chile, no merecemos que nos sigan tratando de la misma forma sin proyecto de inversión pública ni menos privada", agregó, lamentando que existe una "falta de respeto y una violencia constante en cuatro cuadras a la redonda que estigmatizan la mirada que se tiene de comunas vulnerables".

Proyectos comunales contrastan con bako aporte estatal

La jefa comunal fustigó que "no se han visto grandes proyectos" por parte del Estado, ejemplificando que "quedó estipulado hace más de tres años que el plan integral llegaría a El Castillo, y de verdad empezamos a soñar con eso, se hicieron diagnósticos, focus group, participación ciudadana (...) sin embargo, recién el 17 de diciembre nos depositaron 285 millones de pesos para las obras de confianza", recursos que permitieron apenas "mejorar una plaza existente que está en abandono, con luminarias LED, y mejorar una sede".

"La comuna tiene un presupuesto anual de 26 mil millones de pesos (...) subsidiamos en forma general a todos los vecinos, no pagan contribuciones, no pagan la basura. Pero no llega la inversión para regenerar las condiciones de calidad de vida que han tenido desde 1984, cuando se crea La Pintana, donde recibimos la pobreza de todas las otras comunas sin ningún aporte a esa comuna", expuso.

Por su parte, en contraste con el escaso aporte estatal hacia la comuna que acusa, Pizarro resaltó que como municipio tienen "un par de proyectos, con 2.600 millones de pesos que nos dio el gobierno regional, para 27 poblaciones, que se está materializando" y que permitirán establecer "un espacio para los jóvenes".

Finalmente, apuntó que en La Pintana están "muy esperanzados porque va a llegar una línea de Metro, somos una de las pocas comunas sin conexión al Metro".