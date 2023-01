Alcaldesa Leitao: "Es un escándalo que no tengamos la capacidad para sentarnos en la mesa de seguridad"

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), cuestionó la decisión de la oposición de poner condiciones al Gobierno para volver a la mesa de seguridad y remarcó que los políticos deben abogar por responder a las necesidades de la ciudadanía.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Leitao remarcó que las condiciones de Chile Vamos las ve con preocupación. "Creo que eso es no entender que la primera prioridad y que hoy día los ciudadanos nos han mandatado (...) a que pongamos la prioridad en el tema de seguridad y eso nos incluye a todos: Al Gobierno, pero también a la oposición", sostuvo.

La alcaldesa agrgeó que "está bien que la oposición pueda manifestar su opinión legítimamente -cosa que yo tampoco comparto en el tema de los indultos-, pero no creo que el tema de seguridad sea para tenerlo detenido. Vamos a llevar tres semanas desde que el acuerdo podría haber salido adelante y todavía no lo es ¿Cuántas cosas ocurren en tres semanas? Muchas".

"Además tenemos un periodo parlamentario que hace un receso en febrero, por lo tanto, todas aquellas medidas que tenían que ver con proyectos de ley se van a aplazar hasta marzo. La gente no puede esperar hasta marzo hasta que los políticos nos pongamos de acuerdo", remarcó.

La autoridad comunal enfatizó que "hay cosas que se pueden hacer rápido, otras no son de corto plazo. Tampoco vamos a ser populistas y decir que todo lo vamos a resolver con el acuerdo de seguridad, pero vienen puntos importantes en el tema de víctimas, en el tema del control, en el tema policial que si había un acuerdo previo donde ya teníamos la idea de avanzar, a mí me parece un escándalo que no tengamos la capacidad de articulación política y de poner por delante los intereses de la ciudadanía para poder sentarse en la mesa de seguridad nuevamente".

En Chile Vamos, especialmente en la UDI, pidieron al Gobierno retrotraer los indultos otorgados para volver a sentarse en la mesa por la seguridad, a lo que La Moneda ha explicado que es una situación que no se puede realizar.