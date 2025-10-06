Empresario adquiría piezas de armas en Amazon y las ensamblaba en Concepción

Un empresario de 56 años fue detenido en Concepción, Región del Biobío, como presunto responsable de importar piezas de armas de fuego desde el extranjero, y ensamblarlas en una maestranza de esa ciudad.

Según lo revelado en un punto de prensa este lunes, el armero ilegal fue identificado después de que el Servicio Nacional de Aduanas del Aeropuerto de Santiago detectara el ingreso de una gran cantidad de pistolas.

El sospechoso adquiría las piezas en la plataforma Amazon, "llegaban a Chile a través de empresas de correo rápido, y provenían tanto de Estados Unidos como de China", indicó el director metropolitano de Aduanas, Rodrigo Díaz.

Con estos antecedentes, la institución "comenzó a analizar los envíos, (dirigidos) todos a una persona natural, y se detectaron manuales para la fabricación de armas y municiones, entonces (se presumió que) estaban destinados a alguien que tenía un taller de fabricación de armas", añadió la autoridad.

🔴Fiscal Regional ⁦@Fisc_Occidente⁩ Marcos Pastén,Fiscal Pudahuel, Daniel Contreras,General Director ⁦@Carabdechile⁩ y ⁦@AduanaCL⁩ informan operativo en Concepción que logró detener a imputado de 56 años, quien fue formalizado el jueves 02 por tráfico de armas pic.twitter.com/34Ksd7pn8z — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) October 6, 2025

Finalmente, personal del Ministerio Público y Carabineros allanó tres propiedades del detenido, donde incautaron cerca de 20 armas de fuego, la mayoría de ellas a fogueo o de aire comprimido, y que estaban siendo adaptadas para el disparo.

Además, se decomisó una gran cantidad de municiones y una impresora 3D, que al parecer también se utilizaba para fabricar piezas de armamento.

La Fiscalía consignó en X que el sujeto fue formalizado por infracción a la Ley de Armas y enviado a prisión preventiva el pasado jueves.

En tanto, Aduanas precisó que la compra de piezas de armas, aunque no se trate del producto final, igualmente se considera un delito, salvo que esté autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional para la Importación de Armas.