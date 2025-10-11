Boric y críticas de Tohá al progresismo por orden público: "No creo que tengamos diferencias"

El Presidente Gabriel Boric evitó este sábado polemizar con su exministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá (PPD), quien sostuvo que los partidos de izquierda "le tienen alergia a las policías y al orden público".

En una charla en París, la excandidata presidencial planteó que "la seguridad ha sido un tema que toman con mucha naturalidad los grupos de derecha, y le cuesta más tomar a los grupos progresistas, en gran parte porque tendemos a explicar la inseguridad como resultado de otros problemas".

"Si la inseguridad es una consecuencia de la desigualdad, de la exclusión, y de la pobreza, entonces ocupémonos de la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Pero eso es una trampa, porque a la vez que es una consecuencia, (y) también agrava estos problemas y hace difícil resolverlos", añadió.

Consultado por las palabras de Tohá, Boric evitó profundizar en un posible quiebre o diferencia con su exministra, afirmando que la controversia "es una interpretación de las palabras de Carolina que busca polemizar".

"(Tohá) dijo que, en el fondo, la izquierda tiene que hacerse cargo de esto, y nosotros nos hemos hecho cargo. Ella, como ministra del Interior, se hizo cargo. Así que no creo que tengamos diferencia con ella en esto", puntualizó el Mandatario, en medio de su visita al Mercado Colores de Yungay, evento desarrollado en pleno centro de Santiago.

"Yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos. Muchas gracias", cerró el Jefe de Estado.