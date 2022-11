Carter presentó querella por amenazas de muerte tras triple homicidio en La Florida

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció la presentación de una querella por amenazas de muerte contra él y un grupo de funcionarios municipales.

Según consignó El Mercurio, las amenazas tienen relación con el triple homicidio ocurrido en Plaza Lircay durante la semana pasada.

"Luego del tiroteo y homicidio, la municipalidad recibió la denuncia y el requerimiento de los vecinos en orden de recuperar la plaza. Intervenimos inmediatamente y a las pocas horas empezaron a aparecer vehículos de alta gama y uno de ellos profirió insultos en contra de los funcionarios municipales, amenazándolos de muerte, también respecto a mí como alcalde, que nos iban a matar", señaló Carter.

La autoridad comunal expresó que no cree "en la amenaza, no tenemos ningún miedo, no nos vamos a ir. Pero es fundamental que cualquier persona que tenga información de estas amenazas y estos grupos, nos haga llegar esta información, porque les vamos a quitar el espacio público".

"La cadena de la cultura de la muerte que quieren instalar se derrota en toda la línea, no solo capturando al que dispara, sino también al que amenaza e intimida a los ciudadanos", cerró el alcalde.