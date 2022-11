La Asociación de Contratistas Forestales, que trabaja entre las regiones del Maule y Los Lagos, indicó que las palabras del jefe de la Defensa Nacional para el Biobío -donde concentra sus labores junto con La Araucanía-, revelan el nivel de inseguridad bajo el cual tienen que desempeñar su actividad.

Así lo señaló el gerente de la Acoforag, René Muñoz, luego de que el comodoro Daniel Muñoz confesara que él no iría a "veranear" a la Provincia de Arauco, pese a que bajaron los registros de ataques incendiarios en la zona.

"Las palabras del jefe de la Defensa Nacional muestran lo que hoy día es la Provincia de Arauco: un lugar inseguro, donde no se puede vivir, donde no se puede vacacionar, donde no se puede ir a la playa", dijo Muñoz.

Que el jefe de la Defensa declarara que personalmente no iría a ese lugar, "es una muestra clara de que efectivamente el Estado de Derecho y las instituciones no funcionan en la provincia, y el grado de inseguridad es de tal magnitud que no es recomendable para estar allá", opinó el vocero.