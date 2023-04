Diego Ibáñez: "Vamos a comprometernos, como Apruebo Dignidad, a sacar la agenda de seguridad lo más pronto posible"

Los partidos del oficialismo participaron este viernes en un Comité Político Extraordinario en el Palacio de La Moneda, donde el Gobierno les presentó la agenda de 31 proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana que serán vistos -en modalidad "fast track"- por el Congreso.

Los parlamentarios oficialistas valoraron este paquete de medidas, algunas ingresadas por la oposición y otras que el Ejecutivo ingresará pronto, afirmando también que están comprometidos en avanzar en sus respectivas aprobaciones.

"Hablé con el Presidente, hoy se empiezan a materializar (estos proyectos). Tenemos acuerdos entre el Ejecutivo, entre los presidentes de ambas Cámaras del Congreso. Hoy tenemos una agenda robusta que van a conocer también en detalle todos los parlamentarios y las parlamentarias, que están en las comisiones de seguridad, el martes en una reunión junto a la ministra Tohá", destacó el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez.

El diputado afirmó también que "vamos a comprometernos como Frente Amplio, como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en sacar lo más pronto posible esta agenda", dado que -detalló- "cuando la política es capaz de ponerse de acuerdo, se recupera la confianza".

"Esta es una manifestación liderada por la ministra Tohá para empujar una agenda de seguridad que sea transversal, independiente de los colores políticos y en ello, como Frente Amplio, estamos con nuestro total respaldo avanzando en esta agenda", puntualizó el parlamentario.

Cabe recordar que Ibáñez, previo a la votación por la Ley Naín-Retamal, lideró una protesta junto a estudiantes fuera del Congreso en contra de la legislación, una situación que generó incomodidad en el oficialismo porque -en paralelo- el Gobierno discutía indicaciones en el Senado sobre esta ley.

"NO HAY DIFERENCIA DE PRINCIPIOS NI DE VALORES"

Pese a este tipo de posturas, que provocaron al interior del oficialismo ciertos roces en la discusión de esta ley, desde el Socialismo Democrático descartaron que exista una "división" en el tema de la seguridad.

"Nosotros no tenemos una división per se, tenemos, dentro de la diversidad, distintas maneras a veces de abordar o de mirar ciertos aspectos, pero no hay diferencia ni de principio ni de valores y eso es lo importante", valoró la timonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, quien aseguró además que "sobre esa base es sobre la cual discutimos para sacar adelante los proyectos".

Sobre lo vivido durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal, la líder PPD llamó a no quedarse con el disenso que pudieron tener, sino que finalmente logró ser aprobada, ya que "lo que nos tiene que importar es cómo damos respuesta a la ciudadanía y en eso no ha habido dos miradas: hoy tenemos una ley de la República que da más certeza a los carabineros al actuar y a la ciudadanía respecto de la realidad que vivimos".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En la oposición, en tanto, se sumaron a la postura de avanzar lo más rápido posible en este "fast track" de seguridad en el Congreso, realizando también un emplazamiento al Gobierno por la falta de urgencias entregada a este tipo de legislaciones.

"La costumbre en Chile era que el Ejecutivo pusiera las urgencias y priorizara los proyectos. Pero si eso no ocurre, el Legislativo tiene todo el derecho a avanzar en el tema más importante para la ciudadanía", indicó el diputado UDI Jorge Alessandri, quien lidera la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja.

En esta línea, afirmó que desde esa comisión discutirán los proyectos "con total urgencia y rapidez, mejorando todo lo que sea protección a nuestra policía y por supuesto votando en contra aquello que le reste atribuciones, le quite efectividad o no ayude a la persecución criminal".

"Espero no vayan a reclamar desde La Moneda porque alguien está haciendo lo que ellos no han podido o no han querido hacer", cerró el parlamentario.