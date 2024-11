En semana clave, la sombra del caso Monsalve sobre el proyecto de Ministerio de Seguridad

El caso Monsalve sigue rondando como un fantasma en el debate político, sobre todo en materia de seguridad, donde La Moneda tiene grandes expectativas para esta semana.

Para mañana, martes, se citó a la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso para afinar los últimos detalles del proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, separando sus funciones del actual Ministerio del Interior.

A raíz del actuar del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (expulsado del Partido Socialista), se levantó una suspicacia entre los parlamentarios sobre las atribuciones que deberían tener las autoridades de la nueva cartera frente a la Ley de Inteligencia.

Concretamente, buscan quitar atribuciones a los subsecretarios de la cartera y que solamente queden concentradas en el eventual ministro o ministra de Seguridad.

A Monsalve se le imputa un presunto manejo indebido de los sistemas de inteligencia a beneficio personal, por supuestamente solicitar a la PDI revisar cámaras y hacer otras diligencias tras ser denunciado por violación en su contra.

Esto incluso hizo que la exjefa de Inteligencia Cristina Vilches fuese destituida de su cargo, tras lo cual fue reemplazada más tarde por Juan Carlos Bustos en calidad de subrogante.

"No vamos a darles atribuciones a los subsecretarios"

Frente a ello, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, Iván Flores (Democracia Cristiana), señaló que "teniendo resuelta la figura regional, teniendo resuelto lo que significa quitarles las atribuciones a los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito para pedir tareas, informes o información a los servicios de inteligencia, dado lo que ocurrió con el caso Monsalve, eso definitivamente tenemos que resolverlo".

"No vamos a darles atribuciones a los subsecretarios. Queda toda la responsabilidad radicada en el ministro o ministra de Seguridad", afirmó el parlamentario.

"Así las cosas, espero que el martes tengamos resuelto este asunto", agregó.

"Un criterio compartido"

Si bien este proyecto nació en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha trabajado en esta iniciativa y se perfila como uno de sus legados en la agenda de seguridad.

Consultado si es una complicación o no para el trámite legislativo el vínculo que se está haciendo con el caso Monsalve, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo que "al Gobierno lo que le importa es que avancemos en la nueva institucionalidad en materia de seguridad. En eso yo creo que hay un diagnóstico relativamente compartido, que es fundamental".

Añadió que "la extensión o no de las facultades del subsecretario o los subsecretarios vinculada al Ministerio de Seguridad con asuntos de inteligencia es una cuestión respecto a la cual el Ejecutivo, la ministra Tohá, han manifestado que tienen disposición, según lo determine la Comisión Mixta".

"En cualquier caso, los aspectos relevantes de inteligencia se están discutiendo en otro proyecto que está en la Comisión de Defensa de la Cámara y el Ejecutivo sobre este punto no tiene una inquietud particular, sino que lo que tiene es un criterio compartido, más allá de la situación que ocurrió con el exsubsecretario Monsalve, y yo me quedaría con eso", concluyó el secretario de Estado.