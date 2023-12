Estadounidense experta en seguridad ciudadana y presente de Chile: "Es el momento de controlar el problema"

La reconocida politóloga estadounidense Deborah Yashar llamó a "controlar el problema" de la seguridad y violencia en Chile, tras exponer en el XIV Congreso Chileno de Ciencia Política organizado por la Universidad de Santiago (Usach).

"Es preocupante y me ha sorprendido un poco, porque generalmente los datos de violencia chilenos son bajos comparados al resto de la región, si hablamos de homicidios y delincuencia. Pero ha subido mucho en los últimos años y existe una desconfianza a los gobiernos de turno", sostuvo la académica de la Universidad de Princeton y directora del Princeton Institute for International and Regional Studies.

Para la especialista, "es el momento de controlar el problema, pero hacerlo de forma democrática".

La autora del libro "Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America" apuntó que es importante generar relaciones y confianzas entre las policías y las comunidades, además de hacer un trabajo regional para comprender las situaciones que se replican en el continente.

Respecto a la voluntad política para lograr aquello, Yashar fue clara: "Ahora tenemos países en la región que no son democráticos y otros muy de mano dura. A nivel general hay voluntad, pero una conversación política va a ser difícil pero tenemos que tratar de hacerlo. La violencia no es solo local, el narcotráfico, por ejemplo, es una economía transversal".