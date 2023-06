Expertos valoran proyecto para demoler mausoleos narco pero urgen por atacar problema de fondo

A dos días de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, valoró el proyecto anunciado para demoler los mausoleos narco y limitar los funerales de alto riesgo, pero recalcó que se debe atacar el problema de fondo.

Según una encuesta realizada en 2022 por el organismo, más de un 36% de las familias chilenas se siente atemorizada y afectada por estas manifestaciones.

En entrevista con Cooperativa, Johnson apuntó que "el problema de fondo no son los narco funerales, no son los memoriales, no son los mausoleos. El problema de fondo son las organizaciones delictuales vinculadas a distintas situaciones criminales, que al final son las que están generando delitos y mucho daño".

"Atacar el síntoma está bien, pero en paralelo y con mucha fuerza, tenemos que fortalecer los programas para que el Estado vuelva a estar presente en estos territorios", sostuvo.

Además, el director ejecutivo agregó que de los barrios críticos de la actualidad son "más del 80% fueron construidos en los últimos 20 años por el Estado y sacarlos de la condición de criminalidad es muy difícil".

Pese a lo anterior, si cuando estas viviendas se entregan "tenemos un componente de habilitación social fuerte que permita hacer esos barrios preventivos, podríamos evitar esta situación a futuro y eso sería mucho más efectivo".

OPOSICIÓN CREE QUE SE DEBE DAR URGENCIA A LEY ANTITERRORISMO

El diputado miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, José Miguel Castro (RN), opinó que en la Cuenta Pública "faltaron muchas cosas" en materia de seguridad, respecto a "temas de migración, regularización de visas que se deben hacer y también deportación de personas en base a salidas administrativas".

"También creemos que falta una condena importante en lo que es terrorismo y darle urgencia a las leyes que creemos pueden hacer la diferencia, como es la Ley de Terrorismo, impulsar realmente lo que es la salida de las tomas o de los predios tomados en el sur de Chile", indicó el parlamentario.

Además, anotó que "no se le ha puesto urgencia" respecto a las usurpaciones de terrenos.

Respecto a los hechos de violencia rural en la macrozona sur, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, aseguró este sábado a Cooperativa que "han habido éxitos en procedimientos" en la zona y que pese a que "sin duda que nos falta, años anteriores habían alrededor de 20-29 personas detenidas relacionadas con la violencia rural, este año hay 92".

"Se ha hecho un trabajo de ir desarticulando, por ejemplo, el robo de madera. También nunca antes habían existido detenidos por el delito de extorsión, hoy día hay cinco personas detenidas, ellas con prisión preventiva del estado de excepción. También se van a hacer mejoras porque después de un año de estado de excepción, obviamente hay que ir mejorando la estrategia para ir teniendo mejores resultados", indicó.