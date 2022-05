Gabriel Boric profundiza en acuerdo contra la violencia: "Se necesita recuperar los barrios"

El Presidente Gabriel Boric profundizó sobre la idea de la necesidad de un acuerdo contra la violencia y por la seguridad, la que planteó ayer tras el crimen del carabinero Breant Rivas, en Chillán.

En la radio local Soberanía de Puerto Natales, el Presidente aseguró que ha conversado con distintos parlamentarios y alcaldes por un acuerdo, detallando que el objetivo es poner urgencia a determinadas leyes y que se destinen recursos en infraestructura deportiva, iluminación y recuperación de los barrios.

"Espero que todos los sectores políticos y la sociedad civil también, porque acá son importantes los dirigente vecinales que conocen su realidad en los barrios, se plieguen a este espíritu, esta necesidad, de un acuerdo", enfatizó el Presidente.

"Para que le pongamos urgencia a determinadas leyes, para que destinemos los recursos necesarios en infraestructura deportiva, en iluminación, en recuperación de los barrios para un acuerdo nacional de seguridad que tenga una perspectiva policial de persecución al delito y también de reinserción social y recuperación de vida cívica en los barrios", agregó.

Posteriormente, instó a la clase política a que "no pongamos la carreta adelante de los bueyes: estamos empezando a generar el clima para algo que nos preocupa a todos. Creo que no hay nadie de derecha, de izquierda o de centro que no esté preocupado por el aumento de la delincuencia en Chile; por sobre todo, la ciudadanía, independiente de su posición política".

El Mandatario reflexionó que "si empezamos con un gallito de los temas que más complican a uno u otro sector, va a ser más difícil llegar a acuerdo, y un gran acuerdo en materia de seguridad ciudadana implica fortalecer por un lado a las policías, y también el gasto social, porque también tenemos que ser capaces de combatir el origen de la delincuencia".

El Presidente Gabriel Boric terminará formalmente su visita a la Región de Magallanes durante este viernes.