Grau descartó que pedir perdón a locatarios sea un "contrasentido" con retiro de querellas

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reafirmó que el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado es un compromiso programático del Gobierno, y que no empaña el que haya pedido perdón a los locatarios de la "zona cero" por los destrozos en sus lugares de trabajo durante el estallido social.

La nueva autoridad replicó así a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien calificó como un "contrasentido e insólito" que ofreciera disculpas a nombre del Estado y que, "por otra parte, ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño".

"No lo veo como un contrasentido", señaló Grau este viernes, recordando que la decisión del Presidente Boric "es un compromiso de campaña, (las querellas) aumentan de forma desproporcionada las penas, y hemos dicho también, de manera muy clara, que eso no significa que no se vayan a perseguir penalmente los delitos, sino que tiene que ser de manera proporcional".

"El sentido amplio es que tiene que haber un proceso de mucho diálogo y empatía en el país, y como Gobierno debemos tener empatía con los distintos sectores que se han visto afectados, y responder a cada uno de ellos", enfatizó el ministro, quien durante la jornada se reunió con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y representantes de las MiPyME en la región.

Oposición insiste en señales contradictorias

Pese a las palabras del ministro Grau, desde la oposición se siguieron escuchando voces que reprocharon lo que llaman señales contradictorias.

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, afirmó que "es contradictorio e inverosímil que un ministro pida perdón en nombre del Estado a las pymes, cuando ese mismo Gobierno al mismo tiempo levanta querellas a delincuentes, representantes de situaciones en que se vandalizaron, saquearon y quemaron 14 mil de ellas. El ministro Grau podrá tener la mejor intención, pero no resulta creíble".

En la misma línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que "hoy Chile se pregunta a quién le creemos: ¿Al ministro Grau que pide perdón en nombre del Estado por el saqueo realizado a miles de pymes de la Zona Cero o están del lado de la ministra de Justicia y la del Interior que retiran querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra saqueadores? En este caso, la mejor forma de pedirles perdón a las pymes es perseguir a los delincuentes que las saquearon. Para poder emprender se necesita seguridad".