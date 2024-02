Hutt y convenio con Venezuela: "Tenemos dudas de que la cooperación fluya mejor"

La presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, planteó este jueves sus cuestionamientos al convenio de colaboración suscrito en enero pasado -y que aún no está vigente- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela.

Si bien la oposición celebró el documento cuando el Gobierno lo adhirió, en enero pasado, las críticas ahora se dirigen a su contenido respecto a intercambiar "información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas" para "lograr una indentificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos", así como la "actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la timonel de Evópoli comentó el cambio de postura de la oposición: "Lo que pasa es que ahora se sabe que ese acuerdo pudo difundirse antes. Por ejemplo, empezó a filtrarse por los medios. Y también discutimos varias cosas más: el alcance del acuerdo, la efectividad que puede tener el acuerdo finalmente".

"El intercambio de información entre policías, que es a donde apunta para poder controlar mejor, por ejemplo, a migrantes que están cometiendo delitos y cuya identidad a veces no se sabe y hay que pedirla, eso no ha fluido. Venezuela no ha ayudado, y con el acuerdo tenemos dudas de que vaya a fluir mejor", advirtió Hutt, un día después del encuentro de casi dos horas que sostuvieron el miércoles los máximos representantes de la oposición con un grupo de ministros liderados por Carolina Tohá (Interior) para abordar el secuestro del exmilitar venezolano refugiado Ronald Ojeda Moreno, disidente del régimen de Maduro que fue secuestrado hace una semana en Independencia.

La dirigenta criticó que "la forma en que se presentó el acuerdo era que se facilitaba el retorno de inmigrantes ilegales a Venezuela, pero eso no es lo que dice el acuerdo finalmente: es un acuerdo de intercambio, como digo, de información entre policías. Es bastante más administrativo, no está activo todavía y pudo informarse desde el primer momento, cosa que no ocurrió, y nos parece que no ayuda a aclarar este caso particular (el plagio de Ojeda) tampoco".

Aunque el origen de los reparos de la oposición brotaron después del rapto del exmilitar, Hutt aseguró que "el acuerdo yo lo mantendría en un plano separado del secuestro".

"El secuestro es una situación que está todavía sin resolver y que no sabemos si es una escala más en los riesgos de seguridad que ya veníamos experimentando o es un caso aislado, y nosotros no vamos a especular sobre quiénes secuestraron y sobre las razones. Creo que sería muy irresponsable empezar a sembrar sospechas de cosas que no tenemos ningún sustento, pero tampoco pudimos aclarar más", añadió.

REUNIÓN y CRÍTICAS A JUAN ANDRÉS LAGOS

Consultada por detalles de la reunión de ayer en La Moneda, Hutt señaló: "Más que obtener información, por ejemplo, de la investigación (del secuestro), que es secreta y nosotros creemos que eso tiene que mantenerse así -de hecho, no le pedimos que nos diera ninguna información específica para, precisamente, proteger de cualquier eventual infiltración-, pero sí saber cómo se está protegiendo al resto de la ciudadanía, qué pasa con los demás refugiados", además de "cuál es el alcance del convenio que se firmó con el régimen de Maduro".

Asimismo, confirmó que saltó la situación de Juan Andrés Lagos, un histórico del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión Política que asesora a la Subsecretaría del Interior desde que comenzó la administración Boric y que hace unos días defendió la tesis de no prejuzgar al gobierno de Venezuela.

En esa línea, la líder de Evópoli indicó que los representantes de Chile Vamos interpelaron a La Moneda sobre "qué resguardos tenemos respecto a la relación -y eso fue bien explícito- entre funcionarios que son del Partido Comunista muy cercanos a Maduro y el acceso a la información que puede ser delicada".

"Se lo hicimos ver justamente porque vemos que hay una diferencia (entre la defensa de Juan Andrés Lagos a Maduro y el discurso crítico de Boric). Esa diferencia es objetiva, es evidente y nosotros la reconocemos", agregó la exministra.

Y afirmó: "No decimos que sea la postura oficial la de Juan Andrés Lagos, pero es una persona que está asesorando en el Ministerio del Interior, que tiene una relación directa estrecha (con Venezuela) y lo que levantamos fue la protección de información que puede ser sensible, solamente".

"Fue más bien levantar la necesidad de que no haya riesgo en esa relación que puedan afectar, por ejemplo, este mismo caso o que puedan estar generándose condiciones que puedan poner en riesgo el resto de la población. Esto fue más bien el foco nuestro", enfatizó.