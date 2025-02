¿La Piojera a Las Condes?: "Ya no hay público en el centro", advierte el restaurante

El icónico restaurante "La Piojera", ubicado en Santiago Centro, está evaluando trasladar su local hasta la comuna de Las Condes debido a las diversas incivilidades que se registran en el sector y la baja en su ventas.

En entrevista con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el administrador del recinto, Mauricio Gajardo, advirtió que "desde el año pasado" están viendo la opción de cambiarse de comuna, dado que, debido a la inseguridad en el sector, enfrentan una "concurrencia del público que ha disminuido bastante y provoca una baja en las ventas".

"A las 19.00-19.30 horas ya no anda gente en el sector o en el centro (de Santiago). Ya no hay público", afirmó Gajardo, que de todas maneras aclaró que no quieren perder sus 110 años de historia.

Debido a eso, indicó en Cooperativa que "queremos, si no (es un cambio completo), abrir una sucursal para mantener la de Mapocho. Pero tenemos que hacer algo como negocio, no podemos quedarnos esperando que mágicamente el sector se arregle, que vuelva la gente, o que definitivamente ya no vuelva al centro".

Un aumento de incivilidades

Asimismo, el representante legal de "La Piojera" arremetió contra las incivilidades que enfrentan en el sector, entre ellas "las fritangas y la suciedad que generan".

"La gente tira aceite al suelo, lo que es molesto. Todos los días tengo personal que lava la fachada del negocio. Esto es algo que ayuda la Municipalidad, pero yo personalmente tengo que estar limpiando. Gasto mucho en productos químicos para que todo esté impecable. Son incivilidades, orinas. Es complicado", cuestionó Gajardo.

Con la idea de dar vuelta esta situación y evitar el cierre del local, Gajardo comentó que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, "se ha puesto las pilas las últimas semanas", manteniendo la zona limpia y coordinando despliegues de seguridad en la zona, aunque aún dice ser insuficiente.

"No es la idea que un negocio de tantos años muera. No quiero ser el que ponga el candado al negocio. Quiero que el negocio sobreviva, hago reuniones, trato de que surja, pero me cuesta. No depende solo de mí, sino de todo el entorno", puntualizó.