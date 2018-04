Las divergencias en la oposición por la comisión de seguridad convocada por La Moneda

Para este viernes, a las 09:00 horas, está programada la presentación y conformación de la comisión para temas de Seguridad convocada por el Presidente Sebastián Piñera -que encabezará el ministro Andrés Chadwick- en un acto que se efectuará en La Moneda.

Esta nueva instancia volvió a levantar polvareda en la oposición, tal como ocurrió con la comisión en materia de infancia, donde hubo visiones divergentes respecto a la participación de los suyos tanto en el Frente Amplio como en la ex Nueva Mayoría.

En el PS hay dudas de asistir. Por la colectividad fue convocado el senador José Miguel Insulza, cuya asistencia aún no está confirmada, pero tampoco ha descartado acudir, esto considerando que la tienda ya se restó de la comisión para la Niñez, a la que estuvo invitada Maya Fernández.

"Sabemos que (a Insulza) le ha llegado una invitación personal, pero el Partido Socialista y la bancada de senadores ya tomamos hace bastantes días atrás una decisión, se la comunicamos al ministro del Interior (Andrés Chadwick), al ministro de la Segpres (Gonzalo Blumel), que nosotros somos oposición, oposición constructiva, no vamos a oponernos por oponernos, vamos a colaborar, pero siempre que sea institucional", dijo el senador del PS Rabindranath Quinteros.

"Yo, como jefe de bancada de senadores, no tengo duda que él (Insulza) va a cumplir los acuerdos", añadió el legislador.

Desde el socialismo argumentaron que el diálogo se tiene que dar en el Congreso y no en esta instancia prelegislativa.

En tanto, el senador de la DC por La Araucanía Francisco Huenchumilla fue invitado por La Moneda a esta instancia, pero también declinó acudir, aunque desde la colectividad sí asistirá el ex ministro Jorge Burgos.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, del Frente Amplio, participará de esta instancia, pese a las voces en el bloque que rechazan participar de estos grupos conformados por La Moneda.

En el PPD hubo ruido por la participación del senador Ricardo Lagos Weber en la comisión por la infancia, pero su par Felipe Harboe, confirmó su asistencia.

"Agradezco la invitación, lo he conversado con mi partido también, y voy a estar y voy a participar. Creo que uno no puede restarse a poner la experiencia que ha tenido en materia de seguridad en un tema tan relevante para los ciudadanos, así que tal cómo lo he hecho siempre estaré disponible para conversar, proponer agenda y sacar adelante los temas más importantes en materia de seguridad pública del país", dijo el parlamentario.