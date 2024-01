Leitao: Se está subutilizando la capacidad de los municipios en el combate contra la delincuencia

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), planteó en Cooperativa que se ha subutilizado las capacidades de los municipios en el combate contra la delincuencia y llamó a mejorar materias de coordinación para lograr resultados en el corto plazo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Peñalolén, dijo que con los planes del Ejecutivo "no vamos a ver los resultados tan inmediatamente, por lo tanto es necesario generar un plan que permita abordar más rápidamente o generar más resultados más rápido de manera focalizada".

"Creo que probablemente se está subaprovechando, subutilizando la capacidad que tenemos los municipios de determinar lugares, sectores, nosotros tenemos conocimiento, nos llega por denuncias anónimas, por los equipos de seguridad nuestros (...) tenemos información de dónde hay bandas y de dónde hay mayor cantidad de denuncias", añadió.

Leitao dijo que "la coordinación interinstitucional no es tan evidente (...) los municipios no tenemos facultades para enfrentar el delito, pero sí a veces para coordinarnos con las otras instituciones y tratar de generar acciones más coordinadas. Yo creo que en eso el gobierno ha hecho un esfuerzo, porque se dio cuenta cuando llegaron que estas coordinaciones no son tan evidentes ni funcionan en la práctica y es necesario".

"Nos falta ver esta urgencia en algo concreto, ya sea institucional o no, pero en algo concreto desde el Ministerio del Interior (...) nada me dice que mañana, en Peñalolén o en otra comuna, no se cometan delitos de esa entidad, de esa gravedad, como ha ocurrido en otras oportunidades", lamentó.

Al ser consultada sobre los planes de seguridad lanzados por algunas comunas como La Florida, la autoridad sostuvo que "lo peor que le hace a esta pelea es dedicarnos al efectismo y no a la efectividad. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es la coordinación, segundo la efectividad de las acciones que hacemos. Yo no le voy a avisar a los delincuentes cuando los voy a ir a buscar, no lo voy a hacer públicamente, las acciones que estamos haciendo nosotros yo no las voy a publicar en la prensa, obviamente".

"Lo que tenemos que hacer es coordinarnos entre nosotros (...) nosotros hemos duplicado y triplicado el presupuesto en seguridad, pero claramente uno en vez de ir a decir a la prensa las cosas que está haciendo, lo que la gente quiere es que seamos más efectivos y eso es mi responsabilidad. Yo le voy a ir a contar a la gente cuando tengamos resultados y ahí le voy a decir 'esto fue fruto de estas acciones que implementamos'", insistió.