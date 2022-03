Matthei acusó "contrasentido" en disculpas del Gobierno de Boric a locatarios de la "zona cero"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), reaccionó ante las declaraciones del nuevo ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), quien este jueves ofreció disculpas a los dueños de los locales cercanos a Plaza Baquedano y sus alrededores, afectados por las reiteradas manifestaciones en el sector desde la revuelta social del 2019 a la fecha.

Lo anterior, tras la primera reunión el titular de la cartera con los representantes y locatarios, donde abordaron el paquete de medidas económicas que se entregará a los afectados, según lo adelantado por el Gobierno de Gabriel Boric, que se estima será anunciado la próxima semana, aunque no hay un plazo establecido.

"Mi primera reacción frente a todo lo que se me ha descrito en esta reunión es primero pedir disculpas a nombre del Estado de Chile como ministro, por lo que han vivido las familias dueñas de estos negocios", señaló Grau, ya que "han tenido que sufrir una situación muy desproporcionada y difícil con sus vidas, incluso en términos de salud".

Lo anterior, "más allá de las opiniones diversas que se puedan tener del proceso del estallido en adelante y sus frutos políticos", de los que afirmó ser "optimista".

🔵 Ministro de economía, Nicolás Grau, tras reunión con locatarios afectados desde el estallido social: "Mi primera reacción es pedir disculpas en nombre del Estado de Chile y como Ministro de estado, por la situación que han vivido las familias dueñas de los distintos negocios" pic.twitter.com/JjGtpffopU — Francisco Becerra (@panbecerra) March 17, 2022

Posteriormente, la alcaldesa de Providencia cuestionó que las disculpas de Grau se dieran al mismo tiempo que el propio Gobierno retirara 139 querellas contra detenidos por diversos delitos que afectan a locatarios del sector.

"Me parece insólito, un contrasentido, que, por un lado, el ministro de Economía pida disculpas a nombre del Estado por el inmenso daño que sufrieron nuestros locatarios, nuestros pequeños emprendedores, por los hechos de violencia y, por otra parte, ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño. La verdad es que no se entiende", enfatizó la ex ministra.