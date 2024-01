Orrego por crisis de seguridad: "El problema es de gestión, más que de plata"

Luego de un fin de semana violento en la capital, donde se registraron múltiples homicidios, entre ellos el de dos menores de edad, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó hoy que actualmente "no existe un problema de plata, sino que tenemos un problema de gestión" para enfrentar la emergencia.

Mediante conversación con El Diario de Cooperariva, el gobernador aseguró que "nosotros le aprobamos a la PDI hace casi dos años un proyecto por 5 mil millones de pesos para generar un sistema de reconocimiento biométrico y facial, sobre todo para aquellas personas NN que andan cometiendo delitos. Llevamos más de un año y medio y todavía no se puede licitar por diferencias entre el Ministerio del Interior y la PDI, entonces, no es un problema de plata".

"Hemos destinado recursos como Gobierno Regional, y a veces simplemente no se puede gastar", explicó el exmilitante de la Democracia Cristiana, quien agregó que "muchas veces el problema no es falta de plata, es que no somos capaces de hacer de que la plata llegue donde tiene que llegar, y eso a mí me preocupa y me genera una demanda por sentido de urgencia que a veces no veo en la implementación de algunas políticas que van en la dirección correcta, pero que lamentablemente se demoran en el camino".

"CRISIS DE SEGURIDAD SIN PARANGÓN EN NUESTRA CIUDAD"

Tras la ola de asesinatos registrados en la capital en los últimos días, el gobernador explicó que "estamos viviendo un momento de crisis de seguridad sin parangón en la historia de nuestra ciudad a raíz de la cantidad de hechos de violencia graves con resultados de homicidios, que son el delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico"

En esa línea, Orrego planteó que se requiere "un estado de excepción focalizado, o al menos la incorporación de las FF.AA. en algunas labores de cooperación a las policías en esta materia".

"De hecho, tenemos hoy una ley de infraestructura crítica, que nos permitiría sin estado de excepción el pedir el apoyo a militares en distintos lugares de la ciudad, como ocurre en todas las capitales de las democracias de occidente", sentenció.