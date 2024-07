Pardo: La grieta en seguridad está al interior del Gobierno, como demostró Villa Francia

En El Primer Café de Cooperativa, el exdiputado Luis Pardo, militante de Renovación Nacional y director ejecutivo del Instituto Libertad, ligado a la colectividad, fustigó este miércoles el reciente emplazamiento del Presidente Gabriel Boric a la oposición y afirmó que "debiera ser un poquito menos soberbio en relación a lo que estamos viviendo".

Luego que la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigiera remover a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara tras las masacres perpetradas en los últimos días en Quilicura y Lampa, el Mandatariollamó a los representantes de la derecha a que "gasten sus energías en colaborar".

"La pedida de renuncia fue particularmente de un partido y es una opción legítima, pero acá lo que responde el Presidente es bien poco congruente con su propia realidad, porque no puede quejarse de falta de colaboración precisamente en esta materia de seguridad, donde la agenda de seguridad del Gobierno no habría sido posible salir adelante si no fuera por la colaboración activa de toda la oposición", dijo Pardo.

El otrora parlamentario afirmó que "las grandes diferencias las tiene al interior del propio Gobierno; es cosa de ver cómo se ha producido este escándalo del Partido Comunista en relación al allanamiento de Villa Francia, lo que demuestra la grieta profunda que hay al interior del Gobierno en materia de seguridad, entre otras materias, y como hasta hace poco tenía en el seno del organismo encargado de liderar el combate de la delincuencia y afrontar esta situación, como es el Ministerio del Interior, a gente como el señor (Juan Andrés) Lagos, que tenía una especial simpatía por el Gobierno venezolano".

En línea con lo señalado más temprano por el timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea, en El Diario de Cooperativa, Pardo remarcó que "el responsable de esto es el Presidente y él tiene que armar el mejor equipo (de Interior) posible para dar solución a esto. Decirle desde la oposición a quién tiene que cambiar y a quién no es una materia que tendrá que resolver el Presidente, pero es evidente que su equipo no está funcionando".