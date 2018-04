Piñera impuso 90 días para que comisión de seguridad entregue primer informe

El Presidente Sebastián Piñera encabezó este viernes en La Moneda la primera jornada de trabajo de la "comisión de seguridad" del Gobierno, instancia que extenderá su labor por 90 días.

El Mandatario agradeció la participación de todos los que se sumaron a la cita, que se reunirán todos los días lunes a las 16:00 horas en la sede de Gobierno, entre los que no estuvo el senador José Miguel Insulza (PS) tras restarse para evitar tensiones en su partido.

"Hemos recibido muchas buenas ideas esta mañana de este grupo y les quiero agradecer muy sinceramente a sus miembros las ideas que han aportado y lo que van a aportar durante los próximos 90 días", expresó.

El Jefe de Estado añadió que "nos hemos fijado un plazo de 90 días para tener el primer informe de este grupo, algunas secciones pueden ser informadas de forma anticipada, y va a funcionar todos los días lunes".

"Por eso, quiero agradecer a todos los miembros, pero estoy seguro que todos ellos sienten que están cumpliendo con un deber, el deber del Estado, de la sociedad, de devolverle a la sociedad chilena su derecho a vivir con más seguridad, con mayor paz y con más tranquilidad", aseveró.

Esta es la segunda comisión por los cinco "grandes acuerdos nacionales" anunciados por el Gobierno, sumada a la que se realiza en materia de infancia, las cuales han generado divergencias en la oposición sobre la participación de los suyos.

Si bien el PS decidió restarse de estas instancias, sí estuvo presente el alcalde de Pudahuel, el socialista Johnny Carrasco.

Desde la oposición también se sumaron a la comisión el PPD Felipe Harboe; el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Movimiento Autonomista); y cuatro militantes DC, la ex candidata presidencial Carolina Goic, el ex ministro del Interior Jorge Burgos, el diputado y jefe de bancada Matías Walker, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

[Fotos] La llegada a La Moneda de los integrantes de la comisión de seguridad pública https://t.co/tiZ0GRLPKs pic.twitter.com/vCBrEGg3rA — Cooperativa (@Cooperativa) 6 de abril de 2018

Goic fue invitada en vez del senador Francisco Huenchumilla, quien declinó participar en la comisión.

"El senador Huenchumilla tomó una decisión personal, yo la respeto. Yo he tomado una decisión distinta. Ante la invitación que me ha hecho el ministro del Interior y el Presidente, he decidido participar. Siempre he propiciado el diálogo", expresó Goic.

Mientras que el alcalde Sharp manifestó que, en temas de seguridad, es importante que el Frente Amplio entregue sus propuestas.

"Efectivamente el Gobierno y la derecha tienen una visión de la sociedad chilena sobre ciertos temas que es muy legítima, pero también tenemos que ser capaces desde el Frente Amplio, y aquí hablo como militante o miembro del Frente Amplio, plantear nuestras visiones sobre, precisamente, estos temas", explicó.

Ante las críticas, el jefe comunal dijo que "yo pienso que si es cocina o no va a depender de aquellos que formamos parte de un espacio de estas características. Yo le leí las declaraciones a los representantes del PH respecto a mi participación en este espacio y ellos avalaron mi participación en este espacio, de tal manera de que cualquier acuerdo nacional que se plantee son acuerdos que tienen que hacerse siempre de cara a la sociedad".