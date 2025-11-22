Alcalde de San Bernardo: "El crimen organizado está instalando una narcodictadura en la periferia"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, advirtió en conversación con El Diario de Cooperativa que la comuna enfrenta un nivel creciente de intervención del crimen organizado, especialmente en el denominado "cuadrante crítico", donde viven cerca de 25 mil personas en condiciones de hacinamiento extremo.

La autoridad valoró la reciente visita del presidente del Senado, quien recorrió el sector y vio "en terreno" la magnitud del problema. "El nivel de hacinamiento es gigante y comienzan a verse en las esquinas las mismas dinámicas que hemos alertado: presencia amenazante y control territorial de bandas", afirmó.

White, advirtió que el avance del crimen organizado ya no es un fenómeno aislado de la comuna, sino una realidad que "se está consolidando en barrios de distintos lugares periféricos".

Además, aseguró que bandas lideradas por el narcotráfico aprovechan "el abandono sistemático del Estado" para establecer su control territorial y "primero instalar la narcodictadura".

"Sumar que ayer nos visitó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Puesto que este es un sector que vivió en primera persona todo el fenómeno de Krishna. Ella vivió y se desarrolló en estos barrios, así como muchas otras mujeres, están siendo instrumentalizadas y usadas por bandas delictuales", advirtió.

Por otro lado, destacó que la manera en que operan los delicuentes en la comuna "parece una serie de Netflix, pero está ocurriendo en la realidad" y que incluso con mayores patrullajes la incautación de drogas aumentó más de 200% en un año.

El jefe comunal también valoró que la Ley de Seguridad Municipal comience a avanzar en el Senado, destacando que entregará herramientas reales a los funcionarios municipales, quienes hoy -según dijo- "solo tienen una chaqueta que dice San Bernardo, sin protección ni atribuciones".

En paralelo, destacó los operativos desarrollados en las últimas semanas, como el retiro de comercio ambulante, controles a motociclistas y fiscalizaciones a locales clandestinos, acciones que calificó como "resultados sorprendentes" pese a amenazas y agresiones.

"Usted pasa por San Bernardo y parece otra comuna, porque el trabajo es todos los días, sin dejar espacios", agregó.