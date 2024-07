Alcaldesa de Quilicura criticó estar fuera del Plan Calles sin Violencia: "No somos prioridad"

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, lamentó que su comuna no es "prioridad" para el Gobierno al no ser incluida en el Plan Calles sin Violencia, todo esto luego del cuádruple homicidio de adolescentes registrado este domingo en la población Raúl Silva Henríquez.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal reveló que este mediodía sostendrá una reunión con la Delegación Presidencial Metropolitana y las policías. "Ahí nos van a contar todo lo que viene, porque no es solamente que nos den la atención durante estos días que está la prensa presente en la comuna, sino posterior también", indicó.

"Es lo que hemos pedido: que se haga una intervención total en los puntos críticos, que se desbaraten estas bandas y les quiten el alto poder de fuego que tienen también", añadió.

Quilicura actualmente no es parte del Plan Calles sin Violencia, por lo que Bobadilla (independiente, cercana al Frente Amplio) criticó que "al estar fuera no somos prioridad, porque eso es lo que he pedido: prioridad".

En esta línea, indicó que este plan "ha demostrado en otras comunas que hay allanamientos, que hay un trabajo colaborativo entre una y otra institución, y eso ha dado buenos resultados", por lo que espera que con esto "se incluya a la comuna, porque nosotros como municipio estamos invirtiendo más de 10 mil millones en seguridad, estamos comprando también dos vehículos a Carabineros, ahora nos llegan 10 vehículos más para nuestra seguridad comunitaria".

"Entonces -continuó-, todo lo que podemos hacer desde nuestra alcaldía, lo estamos haciendo, pero hoy necesitamos el respaldo de las instituciones, tanto de las policías como de la Fiscalía también".

[📻] Alcaldesa de Quilicura: Esto no es un simple hecho, hay un trasfondo complicado y se ha investigado durante meses, pero no dio resultado; tenemos bandas organizadas que disputan el territorio #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2024

Acerca del asesinato de los cuatro menores de edad, la alcaldesa aseguró que esto "no es casualidad", sino que "hay un trasfondo, no es que estaban jugando en una plaza y esto nada más; aquí hay bandas disputando el territorio", como también se da la situación de niños y adolescentes que son "soldados del narcotráfico, de estas bandas organizadas, y que en un día pueden ganar hasta un millón de pesos".

Por lo que, a su juicio, "hay que trabajar desde todas las áreas y desde la primera infancia, porque ya 10-12 años lamentablemente algunos son presos de estos inescrupulosos".

Asimismo, reveló que "hay tipos que tienen más de 120 delitos y están en la calle, entonces eso no puede ocurrir, tienen que estar tras las rejas, porque son un peligro para la sociedad. Alguien que tiene 120 causas, que tiene causas pendientes, no puede estar en la calle. Hemos pedido fiscalización y control de identidad y eso se ha llevado a cabo este fin de semana, y ha dado muy buenos resultados con varios detenidos".