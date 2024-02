Creador del Plan Cuadrante zanja: Hay que eliminar el Plan Calles sin Violencia

El experto en seguridad pública Sydney Houston aseguró que "hay que eliminar" el Plan Calles sin Violencia, el cual fue implementado por el Gobierno y que permite fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías.

La última jornada se llevó a cabo la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad en el Palacio de la Moneda, y tras la cita la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que "hicimos un foco específico en el avance y los resultados del Plan Calles sin Violencia y después estuvimos examinando distintas materias que plantean desafíos de trabajo conjunto, de coordinación".

En esta línea, el también coautor del Plan Cuadrante indicó que "hay muchas armas circulando, no es nada nuevo. El Gobierno vuelve a los inicios, o sea está diciendo 'sabe que, el Plan Calles Seguras no sirve', porque no sirve, porque no es un plan. El Plan Calles Seguras es una intervención policial en algunas comunas del país, no en las 300 y tantas comunas que hay, por lo tanto ese plan hay que eliminarlo".

Por lo que el exoficial de Carabineros planteó "volver al origen es justamente el Plan Cuadrante de Seguridad Ciudadana, que es incorporar a la comunidad organizada junto con la policía preventiva, que es Carabineros, para prevenir el delito situacional o territorial".

No obstante, remarcó que "las policías están debilitadas en personal. Si no hay una política fuerte respecto a reclutar más carabineros, no tenemos ninguna salida".