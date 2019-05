Diputado UDI: La solución a los narcovelorios no es un protocolo, sino la mano dura

El diputado UDI Álvaro Carter hizo un llamado a poner "más mano dura" y otorgar más atribuciones a la policía ante los denominados "narcovelorios", como el que ocurrió en la comuna de Conchalí.

El lunes la Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer el nuevo protocolo que regirá para los funerales de alto riesgo, que creará canales de comunicación entre el Ministerio Público, Carabineros, PDI y municipalidades para resguardar la seguridad pública.

"Nosotros, como autoridades, lo que tenemos que hacer es poner más mano dura, tenemos que darle mayor atribuciones a las policías, y acabar de una vez con esto", dijo Carter.

"Acá no hay que inventar la pólvora, acá lo han hecho muchos países, nosotros tenemos que copiar. Basta de que en un cortejo fúnebre un narcotraficante vaya disparando", agregó Carter, y criticó que Carabineros sólo contenga a los cortejos fúnebres en su paso hacia el cementerio.

"Lo que sabemos del plan es que no se va detener (un narcovelorio), sino que se va a dar un sistema especial para que la gente que ve esto pasar por los caminos hacia el cementerio no sienta una sensación de inseguridad, lo cual no es lo que realmente necesita la gente", sentenció.

"Faltan cosas"

En tanto la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, criticó la duración de los "narcovelorios", ya que "no pueden ser tres días que se esté velando a una persona que su situación es compleja".

"(El protocolo) me parece bien, pero creo que faltan algunas cosas, como la regulación del código sanitario, permisos de cementerio y certificados de defunción", indicó.

Martorell: Hay que colaborar con la comunidad

La situación se generó tras el velorio de un presunto delincuente en Conchalí donde se produjeron enfrentamientos entre los asistentes con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, además de dipsaros y fuegos artificiales.

"Los alcaldes deben saber lo que está sucediendo y juegan un rol fundamental cuando se trata de poder colaborar con la comunidad, explicarles lo que está pasando, y tener ellos la información que requieren respecto a lo que está pasando en su comuna", sostuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Piñera: Vamos a impedir que el narcotráfico siga destruyendo las vidas

El Presidente Sebastián Piñera, quien participó en una actividad en la 4° Comisaría de Cavancha en Iquique, se refirió a los "narcovelorios" y afirmó que estas situaciones generadas entorno a los funerales de delincuentes "no la vamos a permitir".

"Hemos visto en los últimos días situaciones por ejemplo, cuando los narcotraficantes se toman ciertas partes de nuestras ciudades y creen que pueden actuar con total impunidad. Lo hemos conversado mucho con el general director (de Carabineros, Mario Rozas) y quiero decir que esa situación no la vamos a permitir", dijo el Mandatario.

"Vamos hacer lo que sea necesario para impedir que el narcotráfico siga destruyendo las vidas, el futuro, los proyectos de vida de nuestros niños, jóvenes y de las familias que están entorno a esos niños y jóvenes", agregó.