﻿"Es para ayer": Alcaldesa pidió mayor colaboración del Gobierno en la recuperación de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al Gobierno a fortalecer la cooperación con su Municipio para "resolver temas estructurales", particularmente la recuperación de espacios en la comuna capital.

"Estamos avanzando, pero faltan muchos aspectos, y gran parte de ellos no están en manos de los municipios. Ni el Municipio de La Florida ni el Municipio de Santiago estamos a cargo del orden público, y por eso es fundamental que pueda haber un trabajo en conjunto y coordinación con las instituciones que tienen a su cargo la seguridad, o también la persecución del delito, para que distintos hechos no queden en impunidad", pidió en El Diario de Cooperativa.

En definitiva, la jefa comunal llamó a "avanzar en el orden público, que es fundamental para la democracia, para que podamos caminar y usar nuestros espacios, y eso implica un trabajo especialmente con Carabineros, y he señalado más de una vez que necesitamos mayor presencia de Carabineros. Nuestra Prefectura Central hace un tremendo trabajo, sin embargo, no da abasto en las distintas situaciones, no sólo en el casco histórico, también en las plazas y parques".

Hassler agregó que trabaja con la Subsecretaría de Prevención del Delito "obteniendo fondos de seguridad pública en conjunto con las organizaciones sociales de Santiago, y para establecer el programa Somos Barrio Comercial (exBarrio Comercial Protegido), que ya se empezó a implementar en el Barrio Lastarria y en Bellas Artes", mas consideró que no es suficiente para combatir el problema de fondo.

"Hay trabajos conjuntos, sin embargo esto es para ayer, y por tanto, hay una urgencia de priorizar la recuperación que implica el casco histórico y toda la comuna de Santiago para poder salir de una situación en la que nos dejaron tanto el Gobierno nacional anterior como el gobierno comunal anterior (...) por eso he hecho un llamado a que el Gobierno pueda atender con urgencia esta situación, para que podamos de conjunto recuperar el centro de Santiago para nuestra población", enfatizó la autoridad.

A su juicio, el desempeño que ha normalizado la circulación por la Plaza de Armas y el Paseo Puente en los últimos días -en el que participaron la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria del Municipio, Carabineros y el Ministerio del Interior- "es como necesitamos que (esos espacios) estén todos los días".

"Por tanto, sostener el trabajo de recuperación de esos espacios públicos, avanzar con mayor fuerza hacia el Paseo Ahumada, así como mantener el buen trabajo que se ha podido desarrollar en el Barrio Meiggs, son aspectos fundamentales que permiten que la gente vuelva a apropiarse de los espacios que les pertenecen, y quitárselos a personas que se sienten dueñas de ellos", remató Hassler.