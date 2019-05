Juica arremete contra agenda antidelincuencia: Repite la misma cantinela de la dictadura

El ex presidente de la Corte Suprema (2010-2012) Milton Juica fustigó duramente la agenda antidelincuencia que impulsa el Gobierno de Sebastián Piñera, principalmente por el proyecto que amplía el control preventivo de identidad y permite aplicarlo a menores desde los 14 años de edad.

"Hoy cada vez les quitan las garantías a las personas en el proceso penal", lamentó en entrevista con La Segunda, apuntando a "las agendas cortas antidelincuencia" cuyo origen -aseguró- se explica porque "el político vive dominado por la presión de la opinión pública, que sabe que es lo que le da los votos, y va con esa corriente. Y quienes tiene que ponerle el hombre y la muralla son los jueces".

En este marco, complementó que aquello " agrava la situación de las personas en lo jurisdiccional. Entonces los derechos se ven postergado por una sensación de seguridad y esto es una cantinela que repitió la dictadura, que la seguridad nacional era más importante que la dignidad de las personas".

"¿Qué se decía en esa época cuando se detenía o se allanaba? 'Los detuvieron por seguridad nacional, pero el que nada hace, nada teme'. Eso es lo que coreaban los medios informativos de la dictadura y con cierta preocupación veo que está volviendo a ser recurrente en el país", cuestionó el jubilado juez de 75 años.

Asimismo, criticó que existe "una ineficiencia policial seria en lo preventivo para asegurar que la gente no cometa delitos, y en lo represivo después, porque nunca descubren a los delincuentes y eso se lo achacan a los jueces".

"Hoy muchos delitos quedan en la impunidad, entonces en este momento políticamente es más fácil subsidiar el derecho de las personas por la seguridad y se subsidia la ineficiencia del Estado en controlar la antidelincuencia", agregó, afirmando que "un policía puede parar a una persona, registrarla y tenerla media hora".

"En ningún país civilizado la policía tiene ese poder tan grande, y esto a costa de los ciudadanos, de nuestros derechos", despotricó, ante lo cual precisó que él "no defiende a los criminales,", pero sí "a aquellos inocentes que son llevados a un sistema policíaco".

"Con dos mil jueces es imposible que no pueda haber corrupción"

Consultado sobre la crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la Región de O'Higgins, Juica aclaró que "la corrupción en el Poder Judicial es menor, no tiene comparación con los casos que hemos observado en la administración del Estado, en las Fuerzas Armadas, en la política. Los parlamentarios han permanecido en sus cargos, pese a que el financiamiento ilegal de la política es un asunto de alta corrupción".

"Pero es más sensible un acto corruptivo en el Poder Judicial, porque está de por medio el ejercicio de la jurisdicción, que es resolver quién tiene la razón en un determinado juicio", añadió, no obstante, sostuvo que "en un universo de dos mil jueces es imposible que no puedan ocurrir hechos de corrupción; y al ser inamovibles de sus cargos, la ley les pone como contrapartida una responsabilidad mayor que a cualquier otro organismo del Estado".