Ministra Tohá: El foco en comunas de Calles sin Violencia "no puede significar dejar atrás a las demás"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que en el Gobierno "tenemos muy claro que hacer un foco particular" en las comunas que entraron en el plan Calles sin Violencia "no puede significar dejar atrás a las demás", en el marco de la entrada en vigencia de esta medida en Santiago.

El programa abarca a 46 comunas de las 354 del país, de las que 22 se sitúan en la Región Metropolitana, junto con todas las capitales regionales.

En conjunto, tendrán un aumento de la presencia policial para prevenir la ocurrencia de delitos, mayor fiscalización de armas y captura de personas con órdenes de detención vigentes, recuperación de espacios públicos y una persecución penal focalizada en esclarecer homicidios.

En ese sentido, la titular del Interior se dirigió a las municipalidades presentes en el lanzamiento del plan, que se encuentran en el programa por ser "las comunas de Chile donde más homicidios hay, que más problemas tienen en materia de homicidios, que más apoyo requieren en materia de homicidios".

Pese a lo anterior, "no son las únicas comunas que tienen homicidios, no son las únicas que están preocupadas. Y como Gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás", explicó Tohá.

Por ello, el foco de persecución penal en la Región Metropolitana "va a ir más allá de las comunas del programa" y "los componentes preventivos abarcan un universo mucho mayor que los que están", sostuvo Tohá.

Finalmente, la autoridad enfatizó que "para ser efectivos y perseguir esos grupos y esas personas que están hoy día asesinando, tenemos que hacer un foco para partir priorizando aquellos lugares donde esto es más frecuente".

De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que implica una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes y supone un aumento del 34,33 % con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.

SE PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Además, la ministra explicó que Calles sin Violencia "no es inicio, sino un nuevo paso" en la lucha contra la delincuencia, y que "fortalecer las instituciones no es solo fortalecer las policías, pero es en primer lugar fortalecer las policías, entregarles más recursos, más protección, más tecnología, entregarles condiciones para que puedan cumplir su trabajo".

"La creación del Ministerio de Seguridad Pública, un Sistema de Inteligencia del Estado, de Ciberseguridad, cosas que estamos tramitando en el Parlamento y se van a completar en las próximas semanas con otro proyecto de ley de inteligencia financiera, para tener una institucionalidad capaz de seguir el dinero, que es al final lo que busca el delito", detalló.

"El delito es un negocio ilegal, pero negocio al fin, busca dinero, perseguir el dinero es la manera más efectiva y para eso nuestra institucionalidad se tiene que preparar", enfatizó.