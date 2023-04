"Plan Calle sin Violencia": Ossandón pide intervenir 150 barrios y no 30 comunas

El senador Manuel José Ossandón (RN) pidió al Gobierno intervenir un centenar de barrios para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y no enfocar el "Plan Calle sin Violencia" en comunas en particular, ya que -argumentó- así evita una "intervención electoral".

En primera instancia, el Ejecutivo puntualizó que esta iniciativa se llevaría a cabo en 30 comunas del país y esta semana trascendió que partiría en 10 localidades de distintas regiones del país, lo que generó críticas de aquellas comunas que quedaron fuera, como lo hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien acusó "exclusión".

Posteriormente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió que el "Plan Calle sin Violencia" iniciaría en Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Los Ángeles y Concepción, y acusó que todo ha sido "especulaciones".

En esta línea, el senador Ossandón le pidió a la ministra Tohá que intervenga "150 barrios, sectores y no 30 comunas. Ahí podrá usar criterios objetivos para combatir la narcocultura, el narcotráfico y también va a poder combatir el crimen organizado".

A su juicio, esto "evita una práctica antigua, que es invertir grandes sumas de dinero en intervención en comunas en que los alcaldes son del Gobierno o son débiles, y así evitar la intervención electoral que se va a hacer con estas 30 comunas".

PROYECTOS PARA LEGALIZAR EL "CRITERIO VALENCIA"

Cuatro senadores presentaron un proyecto de ley para que se aplique la prisión preventiva a extranjeros detenidos sin un documento que acredite su identidad, lo que buscará legalizar el denominado "Criterio Valencia", haciendo referencia al fiscal nacional Ángel Valencia y que entregó esta instrucción a todas las fiscalías del país.

El proyecto cuenta con las firmas delos senadores Ximena Rincón y Matías Walker (del partido en formación Demócratas), Gustavo Sanhueza (UDI) y Pedro Araya (Ind.).

Asimismo, los diputados de la bancada UDI también presentaron un proyecto en la misma línea, firmado por Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida, Renzo Trisotti y Marlene Pérez.

"Hemos presentado un proyecto de ley, que llamamos 'Ley Valencia', para recoger la tesis del fiscal nacional, que establece lo siguiente: cuando un extranjero indocumentado ingrese a Chile por un paso no habilitado, a escondidas, no trae una identificación, no trae un pasaporte, y más encima comete un delito acá, además de que el fiscal podrá pedir la prisión preventiva, queremos establecer que el juez, el tribunal, también esté obligado a entregarla, no que queda a discreción del tribunal, es decir, lo estableceremos como una causal para decretar la prisión preventiva", detalló el diputado Leal.