PS y UDI piden más voluntad para impulsar una agenda nacional antidelincuencia

Desde la centroizquierda y la oposición piden más voluntad para afrontar la delincuencia en nuestro país, esto luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara esta semana la puesta en marcha de un plan nacional de seguridad, que incluye una reforma a Carabineros y la prohibición "total de tenencia de armas".

La delincuencia se tomó la agenda del Gobierno a raíz de los constantes delitos violentos que han ocurrido en el país. La idea es impulsar una agenda nacional antidelincuencia, sin embargo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, criticó que "ha habido una ambivalencia de ciertos sectores, especialmente de Apruebo Dignidad, en sus votaciones en el periodo anterior, que yo espero que no se repitan en este".

Alessandri afirmó que "nosotros tenemos la voluntad" para votar esta iniciativa que busca disminuir la delincuencia en el país, agregando que "muchos independientes del Congreso también, del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana, así que espero que podamos avanzar".

El diputado agregó que "hasta ahora no se ha visto esa decisión, y como digo yo, pueden haber 10 leyes que mejoren las cosas, pero si no hay apoyo político transversal al uso legítimo de la fuerza, Carabineros y la Policía de Investigaciones no tienen nada que hacer".

El diputado socialista Daniel Manouchehri indicó que "el Presidente Boric debe dar una lucha frontal a la delincuencia que dejó Piñera, se debe hacer una agenda antidelincuencia con foco en capturar y velar porque las penas sean efectivas, las policías y los fiscales deben luchar para que estos crímenes no queden impunes. Es momento de un gran acuerdo nacional contra el crimen organizado".

El parlamentario recalcó que "los partidos de Gobierno deben entender esto, en especial aquellos sectores que por motivos ideológico rechazan las medidas antidelincuencia. Está bien, hay que pensar en medidas sociales a largo plazo, pero el crimen organizado está actuando hoy y el Estado de Chile debe responder con fuerza hoy, no mañana".

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja sesionará este miércoles para abordar los proyectos que buscan ampliar los plazos de detención por tráfico de personas y el que busca tipificar como delito la violencia digital. Mientras que la misma instancia, pero del Senado, sesionará el martes y discutirá los proyectos que buscan castigar la usurpación con cárcel efectiva; tipificar como delito el robo de madera; regularizar el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, y regular las medidas de seguridad en servicios de atención e instituciones financieras.