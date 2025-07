Responsabilidad penal adolescente: El debate se instala en la agenda electoral

El debate sobre seguridad ciudadana se tomó este lunes el debate de El Primer Café de Radio Cooperativa, donde representantes de distintos sectores políticos discutieron en torno a la Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), a propósito del aumento de delitos cometidos por menores de edad.

El exministro de Justicia y representante de Amarillos, Isidro Solís, planteó que el sistema penal chileno requiere una reforma integral que incluya cambios drásticos en la ley de penas alternativas y una revisión urgente del régimen penal adolescente.

"Estamos disponibles para revisar la edad de responsabilidad penal y fijarla en los 16 años", aseguró, argumentando que el Estado debe asumir un "salto gigantesco" en infraestructura carcelaria y capacidad institucional.

Desde Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz respaldó revisar la edad como una "política de shock" ante el aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes. "Hoy hay menores que matan y que roban con extrema violencia. Hay que ponerle coto", afirmó.

No obstante, subrayó que esta medida debe ir acompañada de políticas estructurales en infancia y educación porque "tenemos 50 mil jóvenes fuera del sistema escolar, y ese es el semillero del delito que debemos cortar con urgencia".

"No resuelve el problema"

La propuesta es rechazada por Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien acusó una mirada discriminatoria.

"A los 12 años, en sectores populares, hay niños a cargo de sus familias, mientras que en los barrios altos a los 28 años aún se les llama 'niñitos'. No se puede seguir aumentando penas a los jóvenes sin abordar la prevención ni ofrecer esperanza", criticó.

Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, rechazó la idea de reducir la edad penal y acusó a la derecha de instrumentalizar el tema con fines electorales.

"No es cierto que unos estén a favor de la seguridad y otros no. Lo que hay son diferencias sobre cómo hacerlo. Bajar la edad penal no resuelve el problema; necesitamos políticas de reinserción y prevención", afirmó.

Además, defendió el rechazo de algunas leyes como la de usurpaciones, que a su juicio "promovía la autotutela", y cuestionó la falta de apoyo a iniciativas como el levantamiento del secreto bancario para combatir al crimen organizado.

En Chile, la Responsabilidad Penal Adolescente está regulada por la Ley N° 20.084, vigente desde el 2007. Esta normativa establece que los jóvenes entre 14 y 18 años pueden ser considerados penalmente responsables por la comisión de delitos, aunque bajo un sistema diferenciado del de los adultos.

La ley contempla sanciones proporcionales a la edad y madurez del infractor, privilegiando medidas socioeducativas, como la libertad asistida o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, por sobre el encarcelamiento.

Sólo en casos graves -como homicidios o robos con violencia- se contempla la internación en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (exsename). La legislación fue concebida bajo el principio de la reinserción social, considerando la adolescencia como una etapa clave para la intervención y rehabilitación.