Subsecretaria apuntó a coordinación de poderes del Estado para evitar "narcofunerales"

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, apuntó en Cooperativa a la necesidad de una coordinación entre los diversos poderes del Estado para evitar hechos como lo ocurrido en el funeral narco registrado en Conchalí.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad destacó que "para las personas que han sido víctimas de un delito, cuando falla una institución falla el Estado".

"Cuando uno no tiene todos los antecedentes, cuando uno no tiene toda la información, probablemente no toma las decisiones adecuadas", precisó, destacando la importancia del protocolo generado para evitar estos hechos.

Debido a esto, Martorell sostuvo que "necesitamos la coordinación y lo que hace este protocolo es crear una unidad de análisis entre Carabineros, PDI, Gendarmería y el observatorio de homicidios que tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito y una matriz de riesgo, que permite determinar si el funeral de alto riesgo va a tener un impacto social alto, mediano o bajo y en base a eso hay tácticas policiales".

"Se establece la obligatoriedad de la PDI de colaborar con Carabineros en la prevención y también de llevar y levantar investigación, todos los antecedentes entregarlos al Ministerio Público", agregó.

Finalmente, Martorell instó a que "el Estado completo, desde el Poder Legislativo, el Ejecutivo y también el Poder Judicial, porque muchas veces vemos fallos que nos parecen increíbles, tengan la decisión de enfrentar la delincuencia".