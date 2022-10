Tohá aboga por un acuerdo nacional por la seguridad y pidió "hacerlo bien"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado lograr un acuerdo por la seguridad, y pidió a todos los actores políticos que "nos demos la oportunidad de hacerlo bien", con la finalidad de "identificar las prioridades en las que podemos colaborar, tramitarlas con urgencia, concentrar la energía en ello y sacar una agenda completa e integral".

La idea es que antes que termine el año se logre concretar un acuerdo, retomando algunos acuerdos previos a los que había llegado el Gobierno en el Congreso. La próxima semana se va a realizar una reunión con las bancadas oficialistas y de oposición, con el propósito de que cada fuerza pueda definir un representante de ambas Cámaras para que este avance en el acuerdo

De esta manera, Tohá señaló que "no son palabras vacías" y recordó que en el Gobierno anterior "hubo un acuerdo por la seguridad y vivimos la peor crisis de seguridad. Entonces, tenemos que hacer un acuerdo que sirva. Les pido, por favor, que nos demos la oportunidad de hacerlo bien".

"¿Quiere decir ese acuerdo que vamos a estar de acuerdo en todo? No. Pero que vamos a identificar las prioridades en las que podemos colaborar, tramitarlas con urgencia, concentrar la energía en ello y sacar en un tiempo breve una agenda completa e integral que atienda los distintos temas que incluye la agenda de seguridad", agregó.

CHILE VAMOS CONDICIONA EL DIÁLOGO

Desde Chile Vamos, el jefe de bancada de RN Andrés Longton condicionó su apoyo y sostuvo que "antes de sumarnos a cualquier acuerdo por seguridad, este Gobierno tiene que, primero, sincerarse: ¿quiere proteger o no a nuestras policías? Hay proyectos que están durmiendo en el Congreso que precisamente van en esa línea".

"¿Está dispuesto a ponerle urgencia a la Ley Antiterrorismo? -continuó- Al único proyecto que le puso urgencias es al que protegía a los victimarios a través del indulto, no a la Defensoría de las Víctimas. Si el Gobierno sincera las verdaderas intenciones que tiene, nos vamos a sentar a conversar obviamente, pero, si no renuncia a esos sesgos en materia de seguridad, no tenemos nada que hacer en una mesa de acuerdo".

La mesa de diálogo también irá acompañada de autoridades locales, y el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Patricio Vallespín, dijo que "en materia de prevención es evidente que podemos hacer cosas, pero también en otras iniciativas que podemos ir identificando, para que no tengamos lo que ha sido en el último tiempo la tradición en nuestro país: una guerrilla entre quienes están en el Gobierno y en la oposición. Se han trastocado las posiciones y el que estaba en la oposición estaba en el Gobierno y viceversa, pero la situación seguía".

Mientras que la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, expresó que "es indispensable sumarse a esta mesa, a este acuerdo nacional de la seguridad, y nadie podría restarse a esta invitación. Debe ser en una mesa de trabajo que se aborde con urgencia"