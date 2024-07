Vallejo reconoce que nueva cárcel en la RM es "impopular": Ha sido bien estudiado

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó en Cooperativa que el Ejecutivo sabe que el anuncio de una nueva cárcel en la Región Metropolitana es "impopular", pero que la situación actual llevó a avanzar más rápido en este proyecto.

En conversación con Lo que Queda del Día, la ministra dijo que "hubo medidas que tuvieron que acelerarse, como por ejemplo la creación de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad. Es algo que se viene trabajando hace un año, que el Presidente pidió estudiarlo, analizarlo y por lo tanto se puso el pie en el acelerador a propósito de los lamentables hechos ocurridos en la Región Metropolitana durante los últimos días".

"Ha sido bien estudiado, porque no es llegar y construir una cárcel de máxima seguridad, tiene que tener ciertos requisitos, no solamente por el terreno, sino que por cómo asegurar que en el traslado de las personas detenidas, tanto con cautelar o porque están en proceso judicial, desde los tribunales a las cárceles, no se produzcan inconvenientes", añadió.

Vallejo precisó que "el lugar ya está definido efectivamente, pero no me corresponde a mí anunciarlo todavía y va a ser probablemente el ministro de Justicia, en una presentación más exhaustiva de los detalles del diseño de esta cárcel que podrá dar a conocer no solo los antecedentes, sino que la justificación del emplazamiento de este proyecto".

"Entendemos que estas decisiones no son fáciles (...) así como se demandan más cárceles, nadie las quiere en su propia comuna y por eso entendemos que pueda ser impopular para el alcalde o alcaldesa de la comuna donde se vaya a instalar", sostuvo.

LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

Vallejo también confirmó que se pondrá máxima urgencia para el proyecto sobre secreto bancario, el que "debería tener un plazo máximo de 12 días, 6 en la Cámara Baja y 6 en la Cámara Alta, que es lo que mandata la urgencia inmediata".

"Nosotros esperamos que haya voluntad, porque para poder avanzar en el combate a la delincuencia y el crimen organizado está la acción ejecutiva, de carácter administrativo (...) necesitamos esa colaboración para tener real éxito, se requiere unidad, trabajo y colaboración y que no haya más dilaciones", planteó.

La ministra dijo que este tema "es importante, porque hay ciertos niveles de opacidad aún en nuestra institucionalidad frente a la ruta del dinero del crimen organizado".

