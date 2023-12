Vergara: Bajo ninguna circunstancia un vecino puede suplir la labor de un policía o guardia

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo tener un "1% de discrepancia" con las emergencias comunales declaradas en La Reina y La Florida, pues la iniciativa contempla un plan de Vigilantes Civiles Municipales.

"El 99% de los anuncios son de necesidades muy importantes para nosotros como Subsecretaría", planteó la autoridad en Lo que Queda del Día, indicando como ejemplo la compra de vehículos policiales, mas "el punto donde tal vez esperamos ver con mayor claridad de qué se trata es respecto al rol de los ciudadanos en materia de seguridad".

Vergara sostuvo que "la ciudadanía puede ejercer un rol preventivo; sin ir más lejos, en este momento tenemos una indicación a un proyecto de ley -que presentamos para fortalecer el rol de los municipios-, en que queremos formalizar los comités vecinales de seguridad pública, donde la ciudadanía va a tener derecho a voz y van a ser reconocidos frente a los municipios".

"Pero algo distinto es cuando se plantea que los ciudadanos tomen en sus manos labores para las cuales no están llamados a atender, y eso significa claramente labores que están reservadas para nuestras policías, Seguridad Municipal o seguridad privada (...) que son personas capacitadas para hacer esta tarea", precisó.

Por tanto, "tenemos un signo de cautela respecto a cuáles son las labores" que se designará a los vecinos, y aclaró que tal reacción es "en base a algo que se ha dicho públicamente, pero no hemos visto una propuesta que diga de qué se trata".

"Las materias de seguridad en este país están reservadas para las instituciones que tienen el monopolio de ellas (...) los ciudadanos pueden ejercer un rol hoy día por medio de comités vecinales, trabajar en prevención y recuperación de espacios públicos, colaborar y coayudar, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, un ciudadano y menos un vecino puede intentar suplir la labor de un policía, funcionario municipal o un guardia de seguridad privada", enfatizó el subsecretario.

"PREOCUPACIÓN LEGÍTIMA"

Consultado sobre la posibilidad de que exista un cálculo electoral por parte de los alcaldes que impulsan esta medida, considerando que se acerca el plebiscito de salida, Vergara comentó que al trabajar con ellos "siempre he visto que hay un bien superior, que es colaborar en el rol preventivo".

"Entonces prefiero partir de la base de que hay una preocupación legítima por acelerar el gasto y muchas veces apurar el tranco en fortalecer la prevención, porque es algo extremadamente importante", acotó.

En cuanto a las más recientes críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno, replicó que "de cierta manera, se ha demostrado que en estas semanas pre-plebiscito se han exacerbado los ánimos, y muchas veces hay opiniones de la ciudadanía, alcaldes o parlamentarios que varían respecto al nivel de ser constructivas o no".

"Pero prefiero quedarme con lo que he visto (...) Hay claridad de que tenemos un bien superior, que es la seguridad, y de que indicándose con el dedo y peleando no vamos a lograr nada, pero por sobre todo, de que cuando la seguridad tiene que ser un derecho y no un privilegio, y la ciudadanía espera que sus autoridades estén a la altura de los desafíos actuales, increpándose o peleando no vamos a llegar a ninguna parte", remató.