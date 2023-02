La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, lamentó en Cooperativa la falta de eficacia en la persecución de delitos violentos como las encerronas, aunque reconoció que es un problema del sistema y no de alguna institución en particular.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Leitao destacó que "lo que se ha avanzado es que hemos logrado generar acciones conjuntas con Carabineros, focalizar servicios (...) el problema es que cuando se detiene a un grupo que ha estado involucrado en algunos de estos hechos, lo primero que se sabe es que han cometido más de 20, 30 delitos".

"No hay eficacia en la persecución (...) no es responsabilidad de una institución en particular. Yo entiendo que los tribunales no quieran mandar a la cárcel a todas las personas, menos cuando son jóvenes y es primera vez, pero lo que no entiendo es que si tu estableces una medida cautelar como arresto domiciliario o sujeción al Sename cuando son jóvenes, que esas medidas sean ineficaces", cuestionó.

Leitao añadió que "si una persona se va con arresto domiciliario, deberíamos tener la certeza de que está en arresto domiciliario y lo que nos ha pasado es que nos hemos dado cuenta que no lo están, que no se cumplen estas medidas".