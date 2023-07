Presidenta de la AChM teme que ataque a alcalde de Zapallar se repita: "Todos estamos expuestos"

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, anunció que con la Asociación de Municipios de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) se reunirán este viernes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para definir "las tareas o acciones a seguir" tras el caso del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien sufrió un violento asalto junto a su familia durante la madrugada del miércoles, que ha despertado ciertas sospechas de si fue un delito común o un caso de amedrentamiento.

"Lo que hemos pedido para esta reunión y lo que queremos plantearle a la ministra es nuestra preocupación en relación a que existen antecedentes y lo que ha salido en versiones de prensa de que no sólo se trataría de un robo (...) Todos quienes ejercemos un rol público y de representación estamos expuestos a que este tipo de situaciones pudieran no solo ocurrirle a él, sino que a otros alcaldes. Ya tenemos cuatro alcaldes que tienen protección policial por las acciones que emprenden contra el narcotráfico y el crimen organizado", dijo Leitao a Cooperativa.

"Queremos definir también con Interior cuáles son las tareas o acciones a seguir en esta materia y cómo vamos a proteger (a los jefes comunales), no por ocupar un cargo, sino en que no estemos expuestos, y no vaya a pasar lo que pasa en otros países respecto a las represalias, en que los delincuentes ocupan el narcotráfico contra las autoridades", añadió.