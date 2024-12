Presidente Boric encabezó reunión con la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso.

En la instancia, realizada en el Palacio de La Moneda, participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Por parte de la Comisión Mixta, asistieron las diputadas Lorena Fríes (Frente Amplio) y Alejandra Placencia (Partido Comunsta); los diputados Raúl Leiva (Partido Socialista), Diego Schalper (Renovación Nacional) y Henry Leal (UDI); la senadora Paulina Vodanovic (PS) y los senadores Iván Flores (Democracia Cristiana), José Miguel Durana (UDI) y Jaime Quintana (PPD).

Durante la reunión, Boric destacó la aprobación e inminente creación del Ministerio de Seguridad, resaltándolo como una buena noticia posible gracias al trabajo colaborativo entre todas las partes involucradas, y que se erige como un hito que trasciende a gobiernos y periodos parlamentarios con el fin de combatir los desafíos que involucran los constantes cambios de la delincuencia.

También se habló sobre los próximos pasos en la agenda de seguridad, siendo el hito más cercano es la votación de la nueva Ley Antiterrorista, a la que solo le queda el visaje de ambas cámaras para ser despachado para su promulgación.

Al respecto, el senador Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, afirmó que el informe relativo al proyecto ya está listo.

Un grupo de diputados oficialistas adelantó que llevarán la Ley Antiterrorista al Tribunal Constitucional (TC) por el sistema "Imsi Catcher", un aparato que permite interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear los datos de ubicación de los usuarios.

Consultada si esto complica o no el deseo de La Moneda de contar con una nueva ley antiterrorista, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó: "Lo que refiere esta crítica de un sector del oficialismo -que entiendo no es solo el Partido Comunista, sino que Frente Amplio y también algunos diputados y diputadas socialistas, sobre lo cual nos ha informado el ministro Álvaro Elizalde- tiene que ver con una indicación parlamentaria, no con la propuesta de Gobierno".

"Habría que analizar obviamente respecto a los tiempos de las acciones parlamentarias, que son legítimas, y de los plazos del TC, pero, por lo menos, insisto, a lo que nosotros respecta, nos interesa mucho destacar que ha habido un apoyo transversal a la la ley antiterrorista que el Ejecutivo ha presentado", resaltó la portavoz.

UDI: "Las urgencias legislativas no las hemos visto"

Desde Chile Vamos, el diputado Leal hizo un llamado a renovar las urgencias en materia de seguridad.

"A propósito de la invitación del Presidente, venimos de buena fe. Cuando el Presidente invita, uno tiene que estar dispuesto a venir y a conversar y, en materia de seguridad, le venimos a plantear en lo personal que tiene que ponerles discusión inmediata a algunos proyectos. Las RUF, no hay ninguna explicación para que aún no se apruebe", apuntó el parlamentario UDI.

"Acabamos de aprobar el Ministerio de Seguridad Pública, pero si las policías, las que están en la parte operativa, no tienen reglas claras para actuar, esto no va a resolver los temas. Es un paso al ministerio. Se habla mucho de seguridad, pero los Gobiernos hablan a través de las urgencias y las urgencias legislativas no las hemos visto", enfatizó el gremialista.