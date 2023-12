Presidente Boric pidió "unidad en la sociedad" para enfrentar el crimen organizado

El Presidente Gabriel Boric garantizó que no habrá impunidad para los responsables del crimen de un niño de cinco años ocurrido anoche en Padre Hurtado y llamó a la "unidad nacional" para combatir el crimen organizado, al que le advirtió que "perseguirá, desarticulará y encerrará".

Desde la Región de Los Ríos, donde desarrolla actividades desde ayer, el Mandatario se expresó "conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde" ocurrido en la comuna de la región capitalina: "Es algo que no podemos naturalizar".

"Le garantizo al país que no va a haber impunidad. Los autores van a ser encontrados y van a tener las penas más altas que permita el sistema", advirtió.

En ese contexto, sostuvo que "la lucha contra la delincuencia y, en particular, el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga, de muchos golpes".

"Pero como Presidente, no me amedrenta, y como Gobierno lo vamos a perseguir, desarticular y encerrar. No nos van a ganar. Con mucha energía y firmeza les digo que esta pelea la vamos a ganar", enfatizó.

En tal sentido, "la fiscalización de personas con órdenes de detención pendientes, los patrullajes del Plan Calles Sin Violencia, la estrategia nacional contra el crimen organizado, los nuevos recursos dados a las policías, van en la línea de dar esta pelea", que "no va a ser fácil, pero, insisto, la vamos a ganar", subrayó.

Igualmente, a propósito de las iniciativas con civiles en La Reina y La Florida, remarcó: "No perdamos el foco, las instituciones para combatir la delincuencia son las policías".

"Espero sinceramente, por las víctimas y los chilenos, que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para tratar de sacar pequeñas ventajas políticas ni para hacer ningún tipo de campaña", emplazó Boric, debido a que el país está en pleno período de propaganda por el plebiscito constitucional.

El Mandatario planteó que "tenemos dos caminos a seguir: o trabajamos todos juntos, independiente de las legítimas diferencias políticas, y le ganamos como sociedad, más allá de izquierdas-derecha y cualquier sigla de partido, a la delincuencia y al crimen organizado; o nos dividimos entre nosotros, nos empezamos a apuntar todos con el dedo, y el crimen organizado avanza".

"Yo, como Presidente de la República, opto por lo primero, por unidad en nuestra sociedad para combatir a la delincuencia y al crimen organizado, y vamos a trabajar firmemente en esa dirección", sentenció.