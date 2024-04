Presidente del Senado valoró reunión de "mucha voluntad de acuerdo" con Tohá sobre seguridad

Para hablar sobre seguridad ciudadana, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), recibió este lunes en La Moneda a la mesa del Senado, encabezada por José García Ruminot (RN), quien valoró que la conversación tuvo "mucha coincidencia" respecto al "fast track" legislativo acordado hace un año.

De las 31 medidas priorizadas en el paquete, aunque la idea era que fueran todas despachadas antes de que terminara el 2023, todavía restan ocho por concretar, entre éstas la creación del Ministerio de Seguridad Pública y de la Defensoría de las Víctimas, así como la mentada reforma a las Reglas del Uso de la Fuerza en las actuaciones de las policías y las Fuerzas Armadas.

En la reunión, de la que también participaron el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas) y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Iván Flores (DC), la directiva de la Cámara Alta planteó agregar otras 16 iniciativas a la agenda.

"Afortunadamente hemos tenido mucha coincidencia, hemos tenido mucha voluntad de acuerdo, mucha voluntad de que esta agenda prontamente vaya completando sus distintas etapas legislativas", destacó Ruminot tras la reunión con Tohá.

"Esto no es sacar leyes por sacar leyes -analizó-, esto se trata de instrumentos jurídicos eficaces para combatir lo que hemos señalado: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. De eso estamos hablando, para que la ciudadanía se sienta más protegida, para que la ciudadanía se sienta más segura".

Con todo, apuntó que "difícilmente este Gobierno podría decir que no se ha respetado el 'fast track' en términos de seguridad ciudadana", reprochando que "han sido ellos, por ejemplo, los que han sacado las Reglas del Uso de la Fuerza y le han sacado la urgencia".

"Es por eso que hay que entender que la mayoría de las cosas no se llevan por ley, sino que tomando las decisiones correctas en términos de seguridad ciudadana. Ellos son los mandatados a ejercer ese derecho que tienen todas las personas. Por lo demás, existen leyes que no están en el 'fast track' y que deberían ser consideradas, como por ejemplo, el ingreso clandestino a nuestro país como un delito. Pero vuelve la ideología y no los deja avanzar", cuestionó.

DIPUTADO PS PIDE FOCO EN CONTROL DE ARMAS Y FUNERALES NARCOS

En la Cámara Baja, el diputado Daniel Melo, jefe de la bancada del Partido Socialista, opinó que "lo que corresponde primero es terminar con aquello que ya se comprometió" antes de agregar nuevas propuestas como pide el Senado.

"Entiendo que quedan algunos (proyectos) aún en carpeta y, sin duda, vamos a evaluar qué otras iniciativas son necesarias", continuó.

"Por ejemplo, cómo se consolida el control de armas en nuestro país, creo que eso es muy necesario. Quisiéramos también que el Gobierno pudiera poner urgencia a todo lo que tiene que ver con los funerales narcos, (ya que) si uno revisa lo que ocurre, por ejemplo, en el sector sur de Santiago, esto es una realidad que se vive cotidianamente y creo que el Gobierno tiene que poner urgencia en estas materias, y vamos a colaborar como lo hemos hecho estos últimos años", sostuvo.